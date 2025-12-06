Colibrí Hockey realiza su Encuentro Interno en Gautron

Este domingo 7 de diciembre Colibrí Hockey Femenino llevará adelante su Encuentro

Interno en el Complejo Gautron, promoviendo integración, formación y cierre anual.

Colibrí Hockey Femenino desarrollará este domingo 7 de diciembre su esperado Encuentro Interno, una instancia que forma parte de la tradición anual del club y que funciona como cierre formal de la temporada. La actividad, inicialmente prevista para el 30 de noviembre, debió ser suspendida por las inclemencias del tiempo y reprogramada para esta nueva fecha. Tal como estaba previsto, se llevará a cabo en el Complejo Gautron, sede habitual y espacio de referencia para la institución, entre las 9:00 y las 13:00, con entrada libre y arbitraje profesional.

El encuentro no se enmarca en el formato de competencia habitual, ya que su propósito principal es fortalecer la convivencia entre las jugadoras, promover el trabajo en equipo y generar un ámbito de integración entre las distintas categorías. En esta edición participarán deportistas de las divisiones Juveniles y Mayores, conformando equipos mixtos como forma de favorecer el intercambio y la colaboración dentro y fuera de la cancha.

La organización destaca que la instancia tiene un alto valor formativo. Las jugadoras más jóvenes tienen la oportunidad de compartir prácticas, estrategias y experiencias con quienes cuentan con mayor recorrido deportivo, lo que permite que los aprendizajes se transmitan de manera natural y sostenida. Este vínculo intergeneracional se considera esencial para reforzar la identidad del club, consolidar hábitos de disciplina y fomentar el sentido de pertenencia que caracteriza al proyecto institucional.

El Complejo Gautron, conocido por ser la “casa” de Colibrí, volverá a ser el escenario de una jornada en la que el deporte se combina con la participación familiar, el acompañamiento de la comunidad y un ambiente de camaradería que, año tras año, sostiene el crecimiento del club. Al finalizar la mañana, el Encuentro Interno habrá cumplido nuevamente su rol central: unir a todas las categorías en torno a los valores que sustentan a Colibrí Hockey Femenino y marcar el cierre de un ciclo que se proyecta

hacia una nueva temporada de trabajo y continuidad deportiva.

