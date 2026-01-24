Colibrí Hockey abre su Temporada 2026 y lanza su período de inscripciones

Colibrí arranca temprano y ya planifica su 2026.

El club inicia un nuevo ciclo deportivo tras un 2025 destacado, con propuestas formativas para todas las edades en el Complejo Deportivo Gautron.

Luego de un año 2025 altamente positivo, marcado por el crecimiento institucional, el compromiso de sus deportistas y una fuerte presencia en la actividad local, el Club Colibrí Hockey anunció oficialmente el inicio de su Temporada 2026, junto con la apertura del período de inscripciones para todas sus categorías.

La institución, que tendrá nuevamente como sede principal al Complejo Deportivo Gautron, se prepara para recibir tanto a jugadores con experiencia como a quienes deseen iniciarse en la práctica del hockey, reafirmando su compromiso con la formación deportiva, la integración social y el desarrollo humano.

- espacio publicitario -

Calendario de regreso a los entrenamientos

Con el objetivo de garantizar una reincorporación progresiva y ordenada, el club estableció un cronograma escalonado de inicio de actividades:

Categoría Juveniles: lunes 2 de febrero.

lunes 2 de febrero. Categoría Mayores: martes 3 de febrero.

martes 3 de febrero. Categoría Infantiles: inicio en marzo, en coincidencia con el comienzo del ciclo lectivo.

Este esquema permite priorizar la preparación física, la adaptación gradual y la planificación técnica de cara a una temporada exigente.

Conducción técnica y horarios

Las prácticas continuarán bajo la dirección del Licenciado Luis Carlos Pereyra, quien seguirá al frente del cuerpo técnico, garantizando entrenamientos de calidad, con una mirada integral que contempla tanto el rendimiento deportivo como la formación en valores.

Para el presente año, se mantendrán los horarios habituales:

Categoría Días Horario Juveniles Lunes y Miércoles 19:00 a 20:00 Mayores Martes y Jueves 20:00 a 21:30

Un proyecto deportivo y humano

Colibrí Hockey se ha consolidado en los últimos años como un espacio de encuentro, contención y desarrollo personal, promoviendo el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo. La pretemporada que comienza en febrero representa una oportunidad clave para que nuevos integrantes se sumen a un grupo humano que crece año a año, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad institucional.

Desde la comisión directiva se destacó la importancia de continuar apostando a la formación de base, al acompañamiento de los deportistas y al fortalecimiento del club como ámbito social y deportivo de referencia.

Inscripciones y contacto

Quienes deseen incorporarse a las prácticas o solicitar información sobre cuotas, requisitos y modalidades de entrenamiento, pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

Teléfono / WhatsApp: 098 278 120

098 278 120 Redes sociales: @ColibriHockey

De esta manera, el Club Colibrí Hockey pone en marcha una nueva temporada, con expectativas renovadas y el firme propósito de seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sb34