¡Cobraron subsidio los afectados por la CALAMIDAD CITRICOLA!

Esta semana que culmino el viernes, la totalidad de los productores citrícolas afectados por las heladas de julio que se registraron, cobraron el subsidio que desembolso el MGAP del Fondo Nacional de la Granja. Un valor que ronda en total en el orden de los U$S 800.000. Recordemos que el Ministerio pagó $20.000 por hectárea, de las primeras quince; y, $10.000 por hectárea de la hectárea 16 a la 30 afectadas en julio. De noventa y algo de productores ya cobraron en su mayoría, 88 se hicieron efectivo el cobro. Hay algunos con el tema del dato del número de cuenta, algun inconveniente de esos que es más administrativo que otra cosa, van a estar cobrando en el correr de la semana. Y hay otros productores que van a salir en otra resolución, también por errores administrativos, detalles al momento de la suscripción, que salen en breve, unas semanas más adelante.

Dentro de todos los productores citrícolas afectados, hay conformidad en este sentido. Obviamente, nadie pretendía que fuese una compensación por los daños sufridos, pero si es un aliento, un aventón, para seguir trabajando. Empresarialmente perdieron, pero es un empujón para seguir produciendo. Eso es bien valorado por el sector.

En particular, cuando el año pasado les solicitaron a los citricultores todos los requerimientos del caso, por un siniestro similar, usando a los servidores públicos de la zonal del Ministerio; y, los tuvieron hasta febrero de este año con la expectativa de una merecida e instrumentada asistencia que nunca llego.

Por eso nos vale un sentido agradecimiento como comunicadores, especialmente a los integrantes del equipo liderado por el Ministro Frati, y, en él, a la Directora General de la Granja, Laura González; a Ramiro Vacca, Director Técnico de DIGEGRA, a los asistentes Belén Chirico, Sebastián Martínez; y, especialmente al Viceministro Matias Carámbula, por el accionar del conjunto y su gestión silenciosa en otros ámbitos fuera de la jurisdicción de su cartera, pero que hacían a la resolución global de la problemática. Siempre dispuestos, haciendo el tiempo, que era escaso, para atendernos y poder comunicar.

La semana que viene cobran los cosecheros seguramente, la otra CALAMIDAD CITRICOLA.

También, como anunciábamos en el Pantallazo anterior, es firme la resolución y promulgación del Subsidio Especial Citrícola, para el seguro de paro de los cosecheros. Ya está en dependencias del BPS. Donde seguramente también tendrá un trámite urgente, para que los trabajadores del citrus se hagan de esos recursos indispensables para sus vidas. Una vez más el diputado Lima nos hizo llegar la confirmación de que fue aprobado en la cámara alta y enviado el miércoles a la noche. Es oportuno y merecida nuestra gratitud hacia él y al diputado De Brum, por el compromiso y la dedicación de brindarnos información continuamente, de modo de tener informados a nuestros lectores sobre estos trámites de una población muy sacrificada, perimida y desvalida, que hacen posible la existencia del complejo citrícola exportador nacional.

La SOCIEDAD FOMENTO RURAL SALTO

Dialogando con Javier Texeira de la Soc. Fom. Rural Salto, nos decía del momento de la institución, que desarrollo una labor capital para el logro de la asistencia frente a la CALAMIDAD CITRICOLA acaecida en julio. Así comenzaba su análisis de estado:

¨Recientemente se realizó la asamblea y las elecciones de autoridades de la Fomento Salto, como habíamos informado oportunamente; y por estatuto quien encabeza la lista es la persona candidata a Presidente, en este caso Carol Racedo. En la primera reunión posterior a las elecciones la comisión directiva hace la asignación del resto de los cargos. Sigue como Vice Ana Beltramelli, secretario Nicolás Roldan, tesorero Marcelo Mancuello; y, como vocal Joaquín Alonso Delgue. Esa es la comisión directiva, pero es el espíritu de la asamblea que los suplentes vayan asumiendo roles, que se vayan comprometiendo con el trabajo. Amén de que es una directiva, que por estatuto es pequeña, otros directivos u otras personas que estén interesadas en trabajar tengan el espacio para hacerlo. Reactivar el grupo de apicultores, continuar el trabajo con los citricultores. Y todos aquellos grupos o personas que bajo el paragua de la Fomento, le interese trabajar por intereses comunes; en definitiva la Sociedad Fomento es de los socios y trabajan en función de los objetivos colectivos que se propongan. Los socios no son terceros, e interesa que se apropien de la organización. Una institución centenaria, donde están usufructuando cosas que han construido otras personas, otros próceres, entonces hay que darle continuidad al trabajo, con varios desafíos pendientes, no solo vinculado al citrus, sino también, mirando a la Central Hortícola del Norte, otros temas que nos interesan abordar en el tema de comercialización. Desafíos productivos y sociales que es al ámbito natural de trabajo de las sociedades de Fomento¨.

Y concluía cuando lo consultamos sobre este periplo de la CALAMIDAD CITRICOLA, de la siguiente manera:

¨La expectativa de la Fomento al término de esta etapa es seguir tomando otros desafíos hacia adelante. Trabajar con el tema de los seguros para heladas, que fue uno de los temas planteados desde un principio; y, la integración de la citricultura de pequeña escala, la citricultura familiar, al ámbito de trabajo de la Dirección General de la Granja. Esos objetivos siguen planteados; y, todos los desafíos que tiene el sector, tanto en la citricultura familiar o de pequeña escala, como la citricultura en general. Y aprovechar este revulsivo que produjeron las heladas para continuar trabajando en forma colectiva¨.

Nota del autor. Agradecemos a todos los que nos hicieron llegar saludos por este periplo citrícola, es el diario El Pueblo. Muchos me conocen; y, lo hacían extensivo por mi cumpleaños el día de hoy. En la Cristiandad termina el año litúrgico y comienza el tiempo de Adviento, ¨la venida¨ la Navidad. Es tiempo de espera, discernimiento y reflexión. Nos invade el sentir kafkiano cuando dice ¨a lo largo de la vida vamos perdiendo todo lo que amamos, pero de otra manera, en otras personas y en otras circunstancias, el amor . . . siempre vuelve¨. Trabajo con amor, a veces obsesivamente, aquí y allá, y más allá, con amor. Lo que me hace afirmarles a ustedes mis lectores, que comunicando, sirviendo al prójimo ¨mi adiós, nunca es para siempre¨ Gracias. Abrazo EMAUSIANO.

