Club Universitario presentó su proyecto de Básquet Inclusivo en el marco de sus 100 años

En el marco de la celebración de los 100 años del Club Atlético Universitario, que se conmemorarán el 1° de marzo de 2030, la institución presentó oficialmente su Proyecto de Básquet Inclusivo, una propuesta deportiva y social destinada a personas en situación de discapacidad.

La actividad contó con la participación del coordinador de Deportes del Gobierno de Salto, Marcelo García da Rosa; el presidente del club, Ignacio Cujó; el dirigente Sergio Lizasoain; y el equipo técnico responsable de la iniciativa.

El presidente del club, Ignacio Cujó, destacó que la institución viene trabajando para consolidarse como un club comprometido con la inclusión social. “En el marco de los 100 años que cumplirá el club, estamos impulsando propuestas que nos permitan seguir creciendo como institución abierta a la comunidad”, expresó, al tiempo que subrayó que el proyecto busca promover el acceso al deporte desde una perspectiva inclusiva, recreativa y formativa.

Por su parte, Pilar Galli, integrante del equipo técnico, explicó que la propuesta plantea un espacio recreativo y de encuentro orientado a personas en situación de discapacidad, fomentando la actividad física, la recreación y la generación de vínculos. “Partimos de la base de que todos tenemos tiempos y procesos distintos en las prácticas; por eso se trata de básquetbol adaptado”, señaló.

El equipo de trabajo en cancha estará integrado por Dante Magnone, Agustín Acuña y Luis González, mientras que la organización y gestión del proyecto estará a cargo de Isabela Castagni, Pilar Galli y Guadalupe Núñez.

Dante Magnone informó que los entrenamientos se desarrollarán los sábados de 10 a 11 horas en las instalaciones del Club Universitario (Brasil 1328). La propuesta es abierta y gratuita para personas de distintas edades. Además de las prácticas deportivas, se realizarán actividades dentro y fuera del club, incluyendo jornadas didácticas para promover la inclusión, el respeto por la diversidad y la participación social. También se impulsarán instancias de integración con familias y otras categorías del club, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el aprendizaje mutuo.

El dirigente Sergio Lizasoain, integrante de la comisión de apoyo, destacó que se trata de un esfuerzo que no tiene costo para las familias ni para los participantes, pero que requiere del acompañamiento de instituciones públicas y privadas para sostenerse en el tiempo. En ese sentido, señaló la necesidad de avanzar en mejoras de accesibilidad en la sede, como la adecuación de baños y accesos, así como en el respaldo a los profesionales que hoy trabajan de forma voluntaria.

Finalmente, el coordinador de Deportes del Gobierno de Salto, Marcelo García da Rosa, felicitó al Club Universitario por la iniciativa y reafirmó el compromiso del gobierno departamental con la promoción del deporte inclusivo. “Para nosotros es un orgullo poder difundir y acompañar este tipo de propuestas, que permiten que el deporte llegue a toda la sociedad”, expresó, invitando a la comunidad a sumarse y apoyar el proyecto.

Por consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 098 397 208 o 092 191 370.

La primera actividad abierta se realizará este sábado, de 10 a 12 horas, en el Club Universitario, ubicado en calle Brasil 1328.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/o0c2