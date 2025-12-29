Clima excepcional impulsa a los cultivos y refuerza el uso de bioestimulantes en el norte

La campaña de verano avanza con muy buenas perspectivas en gran parte del país, especialmente en el norte, donde la primavera concluyó con un comportamiento climático “sensacional”, con lluvias regulares y excelentes condiciones para los cultivos de secano.

Así lo señaló el ingeniero agrónomo Andrés Bourdín, asesor técnico comercial de Timac Agro, donde analizó el presente de los principales cultivos y el rol de la tecnología para maximizar rendimientos.

“Estamos teniendo una regadita cada 10 días en la mayoría de los lugares del norte. Eso hace que los cultivos arranquen con viento en popa”, destacó Bourdín. En ese contexto, los maíces sembrados temprano, incluso desde agosto, ya están en floración y algunos iniciando llenado de grano, con un estado sanitario y productivo muy alentador.

Soja, sorgo y arroz: buen arranque en el norte

En cuanto a la soja, Bourdín señaló que la implantación ha sido muy pareja, con nacimientos uniformes y suelos con buen nivel hídrico. También destacó el excelente desempeño del sorgo, tanto granífero como forrajero, impulsado por los buenos valores del mercado ganadero.

“Hay productores que aumentaron área de sorgo forrajero apostando a una recría más intensiva durante el verano, y otros que están produciendo grano para autoconsumo o para el mercado”, explicó.

Respecto al arroz, si bien las lluvias generaron algunas demoras por exceso de barro en las chacras, el área ya está completamente sembrada en el norte. “Un porcentaje cercano al 20% se implantó un poco más tarde, pero el resto se encaminó muy bien”, indicó.

Bioestimulantes: respaldo técnico y resultados medidos

Bourdín también hizo foco en el uso de bioestimulantes, una tecnología que Timac Agro desarrolla en Uruguay desde hace más de 20 años. “La inversión en bioestimulantes tiene que devolver la inversión y además generar margen. No es empatar”, subrayó.

Actualmente, la firma trabaja con dos grandes líneas clave para este momento del año:

Progen Detox, orientada a la detoxificación de herbicidas. Se aplica junto con el herbicida y permite reducir el estrés invisible que sufre el cultivo, evitando pérdidas de crecimiento y rendimiento. Y el Seactiv, una línea enfocada en etapas reproductivas, con fuerte acción antiestrés gracias a la Glicina Betaína, además de fitohormonas y nutrientes específicos según el cultivo (maíz, soja, arroz, sorgo).

“Tenemos más de 20 años de datos, validaciones con consultoras independientes y ensayos a campo realizados por 40 asesores en todo el país. Eso nos da una base muy sólida para recomendar productos con respaldo técnico y números claros”, explicó Bourdín.

Asesoramiento a medida

Finalmente, el técnico remarcó la importancia de evaluar cada situación productiva antes de recomendar una tecnología. “Me gusta ver el cultivo en el lugar. Hay casos donde el bioestimulante no va a tener efecto, y eso hay que decirlo con honestidad”, afirmó.

Los productores interesados pueden comunicarse directamente con el Ing. Andrés Bourdín en la zona norte al 099 957 599 o a través de Instagram (@andres_bourdin), donde también comparte recorridas y resultados a campo.

