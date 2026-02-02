Cinco goles en un partido: la noche en que este jugador salteño se metió en la historia

Ocurrió el pasado sábado. No hay razón para olvidarse, porque fue el último día del mes de enero del año 2026, cuando un jugador salteño llegó a CINCO goles en un mismo partido, jugando en este caso por el Torneo del Litoral. El caso involucra a EZEQUIEL MENDIETTA de la Liga de las Colonias Agrarias, cuando su selección goleó 10 a 1 al sector Interior de Rivera (Vichadero). Mendietta, jugador de Cizaña Fútbol Club ejecutó por cinco veces frente a las piolas rivales. Por lo tanto se incorpora a la historia de los máximos goleadores que a nivel de OFI han convertido cinco en un mismo juego, aunque surgen dos delanteros que llegaron a seis goles. Jonathan Dos Santos, también salteño, con los 6 goles convertidos en el 9-2 de Salto sobre Bella Unión, igualó el récord individual de mayor cantidad de goles en un partido oficial entre selecciones mayores. Un récord que tenía 48 años, pues un 15 de enero de 1967 en Rocha, entre la selección local y la de Batlle y Ordóñez, Carlos Julio Revelez, convirtió media docena de goles para el 7-1 de los celestes. El 13 de febrero del 2015, Jonathan Dos Santos le anotó la medida docena de goles a Bella Unión. La Dirección Técnica de Salto en manos de Ramón Walter Rivas. Tras esa temporada conel combinado, el entonces delantero de Salto Uruguay emigraría a Cerro Largo Fútbol Club.

Contra las piolas rivales: Antonio Chacón primero y el «Chueco» Joffré después

Más allá de los cinco goles de Ezequiel Medietta en la fecha del Campeonato del Litoral de Fútboly aquellos seis goles de Jonathan Dos Santos, es del caso desde EL PUEBLO rescatar dos hechos puntualesen materia de goleadores salteños a este nivel. En la década del 40 según narra la historia y la estadísticani hablar, ANTONIO CHACÓN fue el primer jugador salteño en convertir cinco goles en un mismo partido.Hasta desembocar en la década de los 60 y sumar el nombre de ANTONIO «Chueco» JOFFRE. En1964, Salto derrotaba a Flores 8 a 1 y el entonces delantero de Salto Uruguay llegó a esa singularsuma. Antonio Chacón era jugador de Ferro Carril. Por lo tanto, desde Chacón a Joffré, pasando porDos Santos, y esta resonancia de Ezequiel Mandietta y sus cinco goles para que su nombre seinscriba en la historia. Antonio Joffre fue Campeón del Interior de Clubes con Salto Uruguay.No está demás un doble apunte, porque se trata de la década de los 70, en que dos jugadores delLitoral consumaron cinco goles: LINDER «Pinocho» MOREIRA de Artigas y OMAR «Barroco» REYde Paysandú. En el caso de Línder, cinco goles a Río Negro en 1972 y Rey, con cinco goles aColonia. La selección de Artigas derrotaba a Río Negro por 5 a 1 y Paysandú a Colonia 10 a 0.

Campeonato del Litoral: Los 10 puntos de una ilusión abierta

La nueva fecha que pasó a nivel del Campeonato del Litoral en categoría de mayores, para que Liga de las Colonias Agrarias ratifique su evolución y protagonismo, para alcanzar la segunda colocación con 10 puntos y solo una unidad por debajo de Guichón. En la serie «A» en tanto, Fray Bentos es el líder. Una manera de repasar, este fýutbol que pasó. Fray Bentos, Nueva Palmira y Guichón se suman a las semifinales. A saber.

🏆 5.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

Partido Resultado Fray Bentos vs Young 3 – 1 Nueva Palmira vs Mercedes 1 – 1

Goles

Fray Bentos: Lorenzo Almirón, Sebastián Rosano, Brandon González

Lorenzo Almirón, Sebastián Rosano, Brandon González Young: Bruno Dungey

Bruno Dungey Nueva Palmira: Santiago Giménez

Santiago Giménez Mercedes: Maximiliano Martínez

Tabla de posiciones – Serie A

Selección Puntos Diferencia Fray Bentos 11 +5 Nueva Palmira 8 +1 Mercedes 4 −2 Young 4 −4

🏆 5.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

Partido Resultado Liga Agraria de Salto vs Vichadero 10 – 1 Bella Unión vs Guichón 1 – 1

Goles

Liga Agraria de Salto: Ezequiel Mendietta (5), Eduardo Lleme (2), Nicolás Ferreira, Alan Montez, Kevin Malvasio

Ezequiel Mendietta (5), Eduardo Lleme (2), Nicolás Ferreira, Alan Montez, Kevin Malvasio Vichadero: —

— Bella Unión: Federico Dalmas (e/c)

Federico Dalmas (e/c) Guichón: Joaquín Varietti

Tabla de posiciones – Serie B

Selección Puntos Diferencia Guichón 11 +8 Liga Agraria de Salto 10 +11 Bella Unión 7 +1 Vichadero 0 −20

Sub 18 en Litoral Norte: Los cuatro a la semifinales

Salto, Rivera, Paysandú y Tacuarembó. Los cuatro ya están clasificados, con la mira puesta en las semifinales del Campeonato del Litoral Norte en categoría Sub 18. Salto es el único que ganó todo lo que jugó y todo hace suponer que frente a Artigas en la última fecha volverá a primar.

🏆 4.ª Fecha

Resultados

Partido Resultado Artigas vs Rivera 0 – 1 Salto vs Paysandú 2 – 1 Libre: Tacuarembó —

Goles

Rivera: Renzo Francia

Renzo Francia Salto: Bautista Sánchez, Ezequiel Chivel

Bautista Sánchez, Ezequiel Chivel Paysandú: Ignacio Pereira

📊 Así en la marcha

Selección Puntos Salto 9 Rivera 6 Paysandú 4 Tacuarembó 4 Artigas 0

