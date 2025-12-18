Cierre preventivo de la piscina cerrada en Termas del Arapey por fallas estructurales

El Gobierno de Salto resolvió disponer el cierre preventivo de la piscina cerrada del complejo Termas del Arapey, luego de las últimas evaluaciones técnicas que detectaron serios problemas de infraestructura en el espacio.
Durante las inspecciones se constató el desprendimiento de parte del techo, una situación que representa un riesgo para la seguridad tanto de los usuarios como del personal que trabaja en el lugar. De acuerdo a los informes técnicos, el deterioro de la estructura no es reciente, sino que se viene manifestando desde hace un período prolongado.
Ante este panorama, la actual administración departamental decidió priorizar la seguridad, adoptando el cierre del área afectada y avanzando en la coordinación de los trabajos necesarios para su recuperación y posterior puesta en condiciones.
Desde el Gobierno de Salto se aclaró que la medida tiene carácter preventivo y que se brindará información oficial a medida que avancen las tareas, incluyendo los plazos estimados para la rehabilitación de la piscina cerrada.
Finalmente, se solicitó la comprensión de usuarios y visitantes, remarcando que la decisión responde a criterios de responsabilidad, transparencia y cuidado de la integridad de las personas que concurren al principal centro termal del departamento.