Cierre de año sobresaliente de Plaza Rural con el 99,6% de ventas

Con un mercado firme y una demanda sostenida, Plaza Rural cerró el año con su actividad 314 con un balance altamente positivo, destacándose la agilidad de las ventas, la colocación prácticamente total de la oferta y subas en todas las categorías.

Ignacio Victorica, recientemente asumido como presidente de Plaza Rural, subrayó que el consorcio culmina “un año espectacular, un año redondo”, marcado por la confianza del mercado y la superación de los propios récords alcanzados en ejercicios anteriores.

Durante la primera jornada, se logró adelantar prácticamente todo el remate, alcanzando el 100% de colocación, con incrementos de valores en todas las categorías. “Fue un remate muy ágil, con una muy buena respuesta de los compradores”, destacó Victorica.

En la segunda jornada, correspondiente a los vientres, el comportamiento del mercado fue muy similar. La oferta tuvo una colocación prácticamente total, quedando apenas un lote sin vender en terneros mixtos, mientras que el resto de las categorías se colocó en su totalidad, nuevamente con subas generalizadas.

Victorica señaló que estos resultados confirman el excelente momento que atraviesa Plaza Rural, cerrando el año con cifras destacadas y valores históricos en varias categorías. “Plaza Rural volvió a superarse a sí misma, alcanzando y superando precios récord en distintos momentos del año”, afirmó.

Finalmente, el presidente del consorcio agradeció a vendedores y compradores, al equipo de trabajo de Plaza Rural administración e inspectores y al Banco de la República, que acompaña al consorcio desde sus inicios y celebrará 130 años el próximo año. Además, hizo llegar un saludo especial de cara a las fiestas, deseando una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los clientes.

Promedios US$

Terneros -140kg: 3,62; Terneros – 180kg: 3,54; Terneros + 180kg: 3,26; Terneros: 3,31; Terneros / Terneras: 3,05; Novillos 1-2 años: 3,13; Novillos 2-3 años: 2,93; Novillos +3 años: 2,84; Holando: 2,39; Vacas de Invernada: 2,29; Terneras 3,10; Mixtos más de 1 año: 2,85; Vaquillonas 1-2 años: 2,90; Vaquillonas + 2 años: 2,79; Vientres Preñados: 1022,72; Vientres Entorados: 890,17; Piezas de Cría: 645,29. Corderos DL: 45; Piezas de cría ovinas: 45,37; ovejas de cría última enc: 70 y oveja de invernada: 55,56.

