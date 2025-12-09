Chino Pool: una vida entre la música, el esfuerzo y las pequeñas alegrías

- espacio publicitario -

Enrique Caballero —aunque para todos es simplemente Chino Pool— es uno de esos artistas que llevan la música en la sangre y la resiliencia en el carácter. Cantante, animador, jugador de pool y buscavidas por naturaleza, lleva más de dos décadas dedicadas al arte, a pesar de que recién ahora, confiesa emocionado, recibió su primera entrevista formal.

1. ¿Quién es el Chino Pool?

– Un artista, desde pequeño ya me gustaba cantar y te acordás de aquellos tiempos con las radios con cassettes, escuchar y grabarnos. Creo que, desde muy chico, con el nombre artístico Chino Pool, que también viene de jugar al pool. Pero el artista siempre estuvo hasta los 19 años, que conocí a un par de músicos callejeros en Las Piedras, Canelones. Y las vueltas de la vida, empecé a cantar ahí, así empezó mi carrera, ponele que en el 99 más o menos. Pero mi nombre es Enrique Caballero, del barrio Caballero.

2. ¿Y qué recuerdo tenés de tus primeros años?

– Nací en Montevideo, en el barrio Villa Española, pero mis padres salteños. Papá trabajaba en las grúas o en la capital, y a los cinco años más o menos nos vinimos para acá. La música siempre estuvo, y también el fútbol porque era lo único que había para hacer en aquel tiempo. Somos cinco hermanos o seis, porque tenemos un sobrino que es también como un hermano. Son tres mujeres, las mayores, Silvia, Diana y Sandra. Y después está Martín Caballero, que es árbitro y técnico de fútbol. Después sigo yo, y después el Bebo, que le decimos nuestro sobrino hermano. soy el más chico de los Caballeros mismo, de la familia.

3. ¿Cuáles son tus inspiraciones musicales?

– Hace como 20 años que vivo de la animación, de fiestas, de cumpleaños. Y claro, para trabajar, dedicarte y vivir, tenés que tener un repertorio muy amplio, porque a veces vas a un cumpleaños y está toda gente mayor. El otro día estuvimos en la cena de APC, toda gente grande, ahí es donde yo me destaco. Porque me gusta Leonardo Fabio, Los Iracundos, esas canciones que ya no se escuchan más, que los gurises de ahora no saben, excepto los que se crían como familia. A mis hijos, por ejemplo, por decirte de Mateo, le gustaba cantar Roberto Carlos cuando era chico. Melanie se pone a escuchar en la radio y escucha a Gerardo y La Karibe, porque fueron mamando eso de chicos.

4. ¿Cómo te ves vos dentro de 20 o 30 años? ¿Vas a seguir cantando?

– Sí, pero creo que lo voy a hacer como un hobby, no creo que siga viviendo de la música tanto tiempo, me veo en otro lugar, yo qué sé, como tengo a Mateo que juega al fútbol, me relaciono un poco, me gusta ayudar a los gurises que es tan difícil esta carrera. A veces le digo, me encantaría ayudar, pero a él no le gusta mucho, porque claro, él tiene una conducta, se porta bien, aunque no todos se portan bien, entonces me dice, vos no sabés en el baile que te vas a meter.

5. ¿Es el que está jugando al fútbol en Montevideo?

– Si, jugando en Defensor.

6. ¿Qué sentís cuando decís, tengo un hijo jugando en un cuadro grande en Montevideo?

– Siento un poco de orgullo, porque claro, él tiene como te digo, una conducta constante, pero son todos logros de él. El que juega al fútbol es él, el que se levanta temprano es él, el que siempre tiene ese sueño, a pesar que tuvo dos años sin jugar porque Danubio no le daba el pase, el otro cuadro porque era menor y no podía jugar en Argentina, estuvo en Mar del Plata, en Independiente, entonces ahora que se le dio ahí en Defensor, claro, todas las cosas que se están viviendo, la selección sub 18, son todo cosas muy rápidas, y como le digo siempre, son cosas que te mereces, nadie te está regalando nada, fue todo frutos de estos dos años que estuvo practicando no más, y es muy difícil que un chico joven resista esas pruebas que tiene el fútbol.

7. Y hablando que nadie te regala nada, y que llevas más de 20 años en la música, viviendo y trabajando con la música, ¿pegó duro la pandemia?

– Sí, la verdad pegó duro, aprendimos muchas cosas, desde convivir, compartir un pedazo de pan con un vecino que necesitaba. Por suerte tengo al Chino Pool, un talento que no lo perdí. Además, últimamente he jugado billar también, me gusta jugar a la carambola a tres bandas, juego al pool. Tuve que usar ese otro talento que tenía para sobrevivir y sacar a mi familia adelante, tratando por orgullo de no ir en ese tiempo a un comedor a buscar comida, siempre me las arreglé, fuera con un fideo con pesto, con huevo, no sé, por decirte algo, siempre tuvimos las cosas, aprendimos, como te decía, a convivir, a compartir y a disfrutar de las pequeñas cosas.

8. Se te conoce como un buscador de la vida, quien pasaba por Uruguay y Sarandí en plena pandemia te veía todos los días en la esquina con tu parlante, con tu computadora, con tu micrófono, cantando a la gorra.

– Sí, eso lo hacía para sobrevivir, pero sabía que se podían hacer algunas fiestas con su protocolo, y necesitaba publicidad. Así como iba a la Trouvielle, iba también a la feria los domingos, y me iba re bien. Por decirte algo, hacía $ 2 mil a veces, en una hora y media, dos horas. La gente que me conoce hace muchos años me tiene cariño. He visto gente que ha dejado 200, 500 pesos en la gorra. Bueno, me han dejado 100 dólares, $ 2 mil, no acá en Salto. En Salto una vez en las termas, una señora de una excursión de Buenos Aires, no me lo dejó en la gorra, en la pandemia me lo dio en la mano, y me dijo, yo sé que vos la vas a utilizar bien.

9. Estás desde los 5 años en Salto, sos salteño, ¿te sentís profeta en tu tierra?

– Con la gente sí, te veo a vos, al Chito, me tienen aprecio y un respeto por lo que uno hace, pero a veces con el tema de la política un poco se distorsiona el arte, porque si sos amigo te dan trabajo, no te miden por tu profesionalismo o por tu trayectoria, se mide por amiguismo. Y bueno, hace más de 10 años que no entro a tesorería de la Intendencia, por decirte algo. Pero a las Termas de Guaviyú en un año fui 10 veces, ¿entendés? Y es otro departamento, estamos allí cerquita, y a la gente le gusta mi trabajo. Igual me recomendaron, la recomendación vino del Ministerio de Turismo y de Cultura de Montevideo, Paula Morán, a ella yo le hacía las quinceañeras, no sé si te acuerdas cuando venían en ómnibus, cenaban, después el otro día había baile en las termas, paseaban. Yo era el encargado de los viernes, hacíamos karaoke con la pantalla, ellas cenaban, cantaban un ratito, animaba la noche a pura música, se divertían. Entonces, trabajé muchos años con Paula, como 18 años de corrido que hicimos las quinceañeras, pero con la pandemia se cortó, y después ella en el cumpleaños del Pozo Termal el año pasado, me dice vos, ¿por qué no le llamas al Chino? Claro, no me conocía, y me hizo una propaganda cuando fui, tuve que romperla porque si no, era tanta la referencia que ella había hecho, la fe que me tiene, que estaba encantado. Siempre voy a Guaviyú, me contrata la administración de la intendencia, y por otra parte, cuando hacen fiestas, me contratan. También el Centro Comercial, todos los negocios que se juntan ahí hacen una colecta y llevan números artísticos y discoteca.

10. Por último, si tuvieras que ver a aquel Chino que se mandó su primer espectáculo, con sus primeras canciones, y ves todo el tiempo que ha pasado, ¿cómo sentís que te encontrás hoy, como persona, como artista?

– El otro día no me quise extender en la cena de APC, pero como medio profesional, arranqué en la Fiesta de la Cerveza del 2004, la última, que justo estaba el Bocha ahí, él se acuerda clarito, salí quinto, hace 21 años. Y sí, emociones en el escenario, cantar, escuchar por todos lados tu voz, de cantar en el ómnibus a cantar en el escenario, fue algo muy lindo, y gracias a eso después estuve con La Única, con la Orquesta de Música Ligera también, con el Bochón Bordagaray, pasé una linda etapa, aprendí mucho también con ellos, con músicos profesionales. Y claro, tuve mi tiempo de mucho rating, de 3 a 5 fiestas en la noche, ahora me veo más emprendedor de una banda, una cosa así, pero yo ser el dueño, no ser el vocalista principal, obvio, como todo negocio, empezar yo, pero me gustaría poner gente joven, me gustaría verlo del otro lado, como productor o simplemente ayudar, dando una mano, impulsando a gente joven.

