China valora la seriedad uruguaya”: el balance de Ferber tras la gira con Orsi

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay integró la comitiva encabezada por Yamandú Orsi. Destacó el interés chino por los alimentos uruguayos, advirtió por la competitividad y sostuvo que el dólar “a $38,50 es muy bajo” para la estructura de costos del país.

La reciente visita oficial del presidente Yamandú Orsi a China contó con una amplia delegación institucional y empresarial. Entre ellos estuvo la Asociación Rural del Uruguay (ARU), representada por su presidente, Rafael Ferber, quien definió el viaje como “intenso” y aseguró que dejó señales claras sobre el posicionamiento de Uruguay en el gigante asiático.

“Es un país que sorprende desde todo punto de vista. Sorprende el crecimiento, el empuje, la prolijidad. Es una sociedad que claramente está andando bien”, afirmó Ferber en entrevista.

- espacio publicitario -

Más allá del impacto institucional, el dirigente rural destacó un mensaje central: la demanda china por alimentos. “Nos traemos como principal insumo la avidez que tienen por nuestros productos. Ellos precisan todo y nosotros estamos en condiciones de darles lo que producimos. Después hay que negociar precios y superar situaciones, pero la necesidad está”.

Acompañar y respaldar al Estado

Ferber explicó que la expectativa de la ARU no era realizar negocios directos, sino acompañar institucionalmente al gobierno.

“Nuestra expectativa era acompañar al gobierno, darle soporte al presidente de la República y a los ministros, al Estado como delegación oficial. Las gremiales históricamente han estado en estas instancias para mostrar esa imagen de país en comunión entre lo público y lo privado, que tanto se valora en el exterior”.

El presidente de la Rural señaló que hubo acuerdos firmados durante la misión, aunque aclaró que no se trata de anuncios “rimbombantes”.

“Nos trajimos varias cosas firmadas que ninguna tal vez sea absolutamente relevante, pero la suma de todas es importante. El tiempo dirá qué tanto jugo le podemos sacar y cómo funciona después la parte privada”.

Temas pendientes: lechería, plantas y genética

Consultado sobre si quedaron asuntos al debe, Ferber reconoció que hubo expectativas que no lograron concretarse, especialmente en el sector lechero. “Con la lechería había expectativa, pero desde un principio se sabía que era difícil. Hay que seguir trabajando”.

También mencionó la habilitación de plantas frigoríficas aún no visitadas por autoridades sanitarias chinas para la exportación de estómagos bovinos y los protocolos para la exportación de embriones. “Son situaciones normales en estos procesos. Estas visitas se usan para bajar a tierra algunas cosas y dejar otras planteadas para seguir trabajando” mencionó.

China, reputación y cuota de carne

En otro orden, Ferber destacó el reconocimiento hacia Uruguay en el mercado chino. “Valoran la seriedad uruguaya. La visita del presidente Orsi se veía en los canales de televisión, en las redes sociales. Realmente nos tienen bien considerados”.

Respecto a la cuota de carne dentro de la salvaguardia china, que fijó un cupo de 324.000 toneladas para el corriente año, el presidente de ARU fue cauto. “Quedamos mejor parados que nuestros competidores, pero las cuotas hay que cumplirlas. Si uno no cumple, corre el riesgo de que se las saquen. La carne la precisan y la pueden comprar en otro lado”.

Y añadió: “Hoy estamos lejos de cumplir esa cuota. Eso hay que trabajarlo. No le vamos a vender a China si conseguimos mejor precio en otro mercado, pero es un tema a atender”.

“Uruguay no tiene más remedio que salir”

Ferber defendió la participación del sector privado en este tipo de misiones oficiales.

“Las gremiales vamos a costo nuestro. Eso es importante aclararlo. Uruguay no tiene más remedio que salir al mundo. Hay que ser austeros, pero hay que estar”.

Y agregó: “Los mercados se construyen estando. Nosotros siempre vamos a estar para dar ese marco empresarial privado que es necesario para que los países perciban que hay una política de Estado y una cadena productiva alineada”.

El impacto del dólar y la competitividad

De regreso al país, el foco volvió a un tema recurrente para el agro: el tipo de cambio.

“El nivel de competitividad de Uruguay es crítico. Un dólar a $38,50 es muy bajo. A $37 fue un escándalo”, sostuvo.

Ferber explicó que el problema excede el valor nominal de la moneda. “Lo que importa es qué podemos hacer con los pesos. Cada vez podemos hacer menos. Suben tarifas, suben costos laborales, y eso termina pegando en la cantidad de trabajo”.

Si bien afirmó que el Ministerio de Economía “tiene claro” el diagnóstico, advirtió que las soluciones no son sencillas. “Son medidas incómodas y antipopulares para cualquier gobierno, pero ya se hacen imprescindibles”.

Sequía y emergencia

Otro punto de preocupación es la falta de lluvias, especialmente en el litoral sur agrícola.

“Si no llueve esta semana va a ser muy difícil para soja y maíz. Hoy seguimos en carrera por la tecnología y el trabajo que ha hecho el productor en mejora genética y manejo. Hace diez años, con esta misma situación, ya no quedaba nada”.

Sobre la eventual declaración de emergencia agropecuaria, fue crítico.

“Capaz que las herramientas no cambian demasiado con o sin emergencia, pero el productor necesita sentir que el ministerio entiende el problema. Termina siendo una cuestión de liderazgo”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3vua