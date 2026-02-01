China como alternativa

La gira presidencial a China abre un escenario de cooperación e inversiones, mientras reaviva el debate sobre modelos de desarrollo, ideologías y alternativas al capitalismo en el vínculo entre Uruguay y el gigante asiático.

Edil Lista 1001 –

Frente Amplio

El viaje del presidente Yamandú Orsi a la República Popular China, acompañado por una delegación importante de empresarios, autoridades del gobierno nacional y departamentales, abre posibilidades ciertas de acuerdos que traigan inversiones al Uruguay y con ello proyección de crecimiento económico, beneficio para la población e intercambio en áreas claves como la del conocimiento.

Por otro lado, a los partícipes de la delegación seguramente les dejará herramientas para poder comprender mejor el “despegue” que ha realizado este país gigante de Asia, liderado por el partido Comunista. Esto no es un detalle menor ya que con la caída del campo socialista en la década de 1990, muchos auguraron el fin de las ideologías, pero, por el contrario, décadas después las ideologías no murieron y el mundo entero ve como China crece económicamente, se desarrolla y teje lazos de solidaridad con todos los países.

Ver el desarrollo de China, sus logros y el posicionamiento que tiene en la geopolítica, así como particularmente el vínculo que desarrolla con nuestro continente y particularmente con Uruguay demuestra claramente que es posible pensar en una alternativa al capitalismo.

El intendente Albisu (que viaja como parte de la delegación) podrá -seguramente- luego de sus actividades de agenda contemplar como el sistema de gobierno diferente que ha construido el país de Mao Tse Tung, conjuga beneficios para la población, construye igualdad y crece. Todo esto gracias a la capacidad del partido Comunista de la hermana república de desarrollar un proceso de socialismo propio, con sus rasgos y características. Lo que significa que la alternativa al capitalismo está vigente y que además a través de su vigencia se da el gusto de mostrar al mundo y a los exponentes del capitalismo que el socialismo sigue en pie, construyéndose. Las inversiones que Albisu pueda concretar van a ser inversiones de un país liderado por el partido Comunista, lo vuelvo a plantear para que no queden dudas y para que los “puros ideólogos” locales del capitalismo consideren que, en caso de lograr el interés de este país en nuestro departamento, va a ser el interés de un país que construye alternativas al mundo que hoy tiene la barbarie como centro.

