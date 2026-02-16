«Chila» Alsúa, ¿triplazo de reflexión?

«Juventus es el más popular y convocante»

Pasó por varias misiones en el Atlético Juventus. Jugando por la causa o integrando planos directrices. De lo que no hay dudas es que «Chila» Alsúa, es un hincha incondicional de Juventus. La profundidad del sentimiento por la entidad de la Zona Este, se torna inocultable. Al paso de las horas, después del cuarto y definitivo juego, apeló a una reflexión capaz de insertarse en estos vaivenes posteriores a los juegos entre «su Juventus» y Salto Uruguay. Apunta directo. Casi un triplazo….

«Sin dudas que Juventus fue el equipo que más hinchas llevó a lo largo de todo el año, desde el Preparación hasta las finales. Si, desde el Preparación y no solo en play off o finales. Teniendo en cuenta los años de vida, la infraestructura, la cantidad de socios, la zona de influencia y que nuestro deporte principal es únicamente el basquetbol, lo de Juventus es emocionante su convocatoria y el sentido de pertenencia qué genera el club desde los niños hasta los más veteranos. Lo que genera el club en los hinchas es impresionante, difícil de explicar, la manera en que se sufre, en que se siente, en qué se festeja, en que se alienta y se acompaña. Los demás clubes, los grandes de la ciudad son convocantes, sin duda, pero el basket es secundario en todos ellos y llenan la cancha en series definitorias. Lo de Juventus es de destacar, digno de analisis, por eso y mucho más, soy orgullosamente hincha fanático de Juventus, un sentimiento inexplicable.

No les dan tregua: Campeonato del Litoral Norte: hora de S. Uruguay y Juventus

Salto Uruguay y Juventus no solo se convirtieron en finalistas del Campeonato Salteño en la temporada que finalmente consagró a los albicelestes.

Pero una cuestión no es menor, desde el momento que ambos representarán al básquetbol «naranjero» en el torneo del Litoral Norte.

No hay tregua para los dos: la continuidad existe. El 21 de febrero para que se enfrenten Cebnrtro Pelotaris y Atlético Juventus. El 24 de febrero, Salto Uruguay vs Centro Allavena. El 26 de febrero, Atlético Juventus vs Centro Pelotaris. Finalmente el 28 de febrero, el tiempo de acción para Centro Allavena y Salto Uruguay. El equipo que orienta José Luis Testa fue Campeón Salteño, tras vencer en el último partido a Juventus por 89 a 87. Salto Uruguay truncó una malaria de 22 años sin alcanzar el título máximo.

Ganan y escalan: Cuando ellos también juegan

Fueron los partidos correspondientes a la 5ta fecha de la Copa de Desarrollo de Ligas, tanto en la Serie A, como en la Serie B. Por la serie A, en Sub 18 Batlle y Ordóñez derrotó a Castillos 2 a 0, jugando en el Parque Francisco Alzaga y clasificó como 1° de la Serie, en la 2da posición se ubicó la selección de Vergara. Por la misma Serie, en categoría de Mayores, Castillos se impuso por 2-0 a Batlle y Ordóñez y logró clasificar como 2do de la Serie A, siendo 1° Vergara. En la Serie B, Paso de los Toros derrotó 3 a 2 a Cerro Chato, jugando en el Manuel Alcides Fuentes y clasificó como 1° de la Serie, ocupando el 2do puesto Cerro Chato. En Mayores, por la Serie B, también ganaron los isabelinos ante Cerro Chato por dos goles a uno, clasificando 1° y en 2do lugar quedó situada la selección de Baltasar Brum.

Danubio, en la cima: El vigente «Papelito»

La franja venció 2-0 a Boston River y vuelve a sumar de a 3 puntos en el Torneo Apertura de Primera División. Los goles del equipo de la Curva de Maroñas, a cuenta de Sebastián «Papelito» Fernández a los 50′ y Maicol Ferreira cuatro minutos después. Es la segunda imposición consecutiva del equipo que orienta el argentino Diego Monarriz. Luego del 1 a 0 ante Cerro en el debut, volvió a mantener el «cero» en su arco y picó en punta. El salteño Facundo Balatti fue lateral por derecha. La Dirección Técnica de Boston por el también argentino, Israel Damonte.

