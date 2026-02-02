33.2 C
Charla sobre prevención del cáncer en la Clínica Municipal

Este miércoles se realizará en la Clínica Municipal una charla abierta sobre prevención del cáncer, con información sobre factores de riesgo, autocuidado y controles médicos.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, la Clínica Municipal será sede este miércoles de una charla informativa centrada en la prevención, la detección temprana y el autocuidado en salud.

La actividad está dirigida a todo público y busca brindar herramientas claras y accesibles sobre los principales factores de riesgo asociados al cáncer, así como promover conductas preventivas y la realización de controles médicos periódicos. La propuesta apunta a fortalecer la educación sanitaria como estrategia clave para reducir el impacto de esta enfermedad en la comunidad.

Desde la organización se remarca la importancia de generar espacios de información confiable, donde los asistentes puedan conocer hábitos saludables, señales de alerta y la relevancia de los chequeos médicos regulares como parte de una política de prevención activa.

Datos de la actividad:

  • Fecha: Miércoles 4 de febrero
  • Hora: 13:00
  • Lugar: Clínica Municipal

La participación es abierta y gratuita. Se recomienda concurrir con antelación para facilitar la organización de la jornada.

