Charla “Presencia Guaraní” este martes en Casa de Gobierno

La Coordinación de Cultura del Gobierno de Salto invita a participar de la charla “Presencia Guaraní”, que estará a cargo de la maestra Catalina Ramírez Benítez, integrante de la Comunidad Pindó I, Itapúa (Paraguay).

La actividad tendrá lugar el martes 16 de septiembre, a las 15 horas, en Casa de Gobierno (Uruguay 202). Está especialmente dirigida a docentes, pero será abierta a todo público y de carácter gratuito.

Durante la propuesta se abordarán aspectos relacionados con la organización social de los indígenas Mbya Guaraní en el poblado de San Cosme y Damián, cercano a la comunidad de Pindó. Esta comunidad ha sabido preservar y transmitir sus tradiciones, cultura y costumbres ancestrales, constituyéndose en un ejemplo de resistencia cultural y de transmisión intergeneracional de saberes.

