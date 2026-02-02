Charla en Salto sobre prevención de la violencia en el deporte

Se realizará charla sobre prevención de la violencia en el deporte

El próximo 11 de febrero, a las 20:30 horas, se llevará a cabo en 19 de Abril 1260 una instancia de reflexión y concientización titulada “La violencia en el deporte”, bajo la consigna “No es juego. No es pasión. Es violencia”.

La actividad tiene como finalidad promover espacios deportivos libres de violencia, discriminación y abuso, poniendo en primer plano valores esenciales como el respeto, la igualdad, el juego limpio y la inclusión. Desde la organización se remarca que decir basta también forma parte del deporte y que la violencia puede prevenirse mediante la denuncia, el acompañamiento y la acción colectiva.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de Salto, la Coordinación de Género y la Liga Salteña de Futsal Femenino, lo que refuerza el compromiso institucional con la erradicación de la violencia en los ámbitos deportivos.

La charla es abierta a todo público y está dirigida especialmente a deportistas, dirigentes y a la comunidad en general, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de construir entornos deportivos seguros, saludables y basados en la convivencia.

