Cerramos un año más de trabajo, creatividad y compromiso 

En MMPRODUCCIONES despedimos este año agradeciendo a cada marca, empresa y emprendedor que confió en nuestro trabajo. Desde hace 25 años acompañamos a las principales empresas del país, creando soluciones de comunicación que conectan ideas con personas.
Brindamos servicios integrales en campañas publicitarias, social media, planificación de medios, diseño gráfico, comerciales para TV y radio, banco de voces, circuitos de audio para locales comerciales, fotografía aérea y cartelería comercial, siempre con el mismo objetivo: potenciar cada mensaje y hacerlo llegar más lejos.
Fotografía y Video profesional: Sociales para fiestas en general.
Gracias por ser parte de este camino. Vamos por un nuevo año de desafíos, innovación y grandes proyectos compartidos.
¡Felices fiestas y un próspero año nuevo!
— MMPRODUCCIONES