Cerramos un año más de trabajo, creatividad y compromiso 

En MMPRODUCCIONES despedimos este año agradeciendo a cada marca, empresa y emprendedor que confió en nuestro trabajo. Desde hace 25 años acompañamos a las principales empresas del país, creando soluciones de comunicación que conectan ideas con personas.

Brindamos servicios integrales en campañas publicitariassocial mediaplanificación de mediosdiseño gráficocomerciales para TV y radiobanco de vocescircuitos de audio para locales comerciales, fotografía aérea  y cartelería comercial, siempre con el mismo objetivo: potenciar cada mensaje y hacerlo llegar más lejos.

Fotografía y Video profesional: Sociales para fiestas en general. 

Gracias por ser parte de este camino. Vamos por un nuevo año de desafíos, innovación y grandes proyectos compartidos.

¡Felices fiestas y un próspero año nuevo!

— MMPRODUCCIONES

