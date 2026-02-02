33.2 C
Salto
lunes, febrero 2, 2026

Centro Pyme lanza programa “Gestionar y Crecer” para emprendedores

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
27
Tiempo de lectura: 1 min.

La capacitación gratuita está dirigida a emprendimientos en marcha que buscan ordenar su gestión y fortalecer su estrategia de crecimiento.

Centro Pyme

El Centro Pyme abrió inscripciones al programa “Gestionar y Crecer – Gestión básica para emprendimientos”, una propuesta de formación y acompañamiento destinada a personas que ya cuentan con un negocio en funcionamiento y necesitan mejorar la organización, la planificación y la toma de decisiones.

La iniciativa está orientada a emprendedores que, más allá de estar vendiendo o prestando servicios, sienten la necesidad de darle mayor orden y claridad a su proyecto. El programa propone trabajar sobre herramientas básicas de gestión, con un enfoque práctico que apunta a profesionalizar el emprendimiento, diferenciar la propuesta y evaluar alternativas de financiamiento.

Desde la organización se explicó que el objetivo es acompañar a los participantes en un proceso de fortalecimiento de sus negocios, ayudándolos a estructurar su actividad y a definir estrategias de crecimiento más sólidas.

¿Quiénes pueden participar?

Está dirigido a emprendimientos formales y/o informales que se encuentren en funcionamiento, es decir, que ya estén realizando ventas y requieran apoyo para ordenar su gestión.

¿Cuándo y dónde?

El programa comenzará en febrero de 2026 y se desarrollará de forma presencial en Artigas 652, sede del Centro Comercial e Industrial de Salto.

Duración y modalidad

La capacitación tendrá una duración total de 10 horas, distribuidas en cinco encuentros de dos horas, a realizarse durante dos semanas, con clases dos días por semana.

Costo

La actividad es gratuita, con cupos limitados.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden inscribirse:

Consultas y más información:
📞 099 452 171
📧 [email protected]

El programa se presenta como una oportunidad para que los emprendimientos locales fortalezcan su estructura interna y encaren el crecimiento con mayor previsibilidad y herramientas concretas.

