Centro Pyme cerró 2025 con fuerte impacto en el desarrollo empresarial de Salto

Durante 2025, el Centro Pyme acompañó a más de 900 empresas y emprendedores en Salto, superó metas de ANDE y consolidó programas clave para fortalecer el ecosistema productivo local.

El Centro Pyme cerró el año 2025 con un balance altamente positivo en el departamento de Salto, consolidándose como un actor central en el fortalecimiento del entramado empresarial local. Según el informe de cierre anual, a lo largo del año se acompañó a más de 900 empresas y emprendedores, a través de capacitaciones, asesoramientos y asistencia técnica especializada, generándose 226 planes de acción orientados a mejorar la gestión, la competitividad y la sostenibilidad de los negocios del territorio .

El documento destaca que el Centro Comercial e Industrial de Salto, en su rol de socio estratégico de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), es la institución responsable de operar y liderar el Centro Pyme en el departamento. En la evaluación anual realizada por ANDE, la gestión obtuvo resultados sobresalientes, con cumplimiento en tiempo y forma de sus funciones y un nivel de ejecución que superó las metas anuales en un 175% .

Entre los principales hitos del año se encuentra el lanzamiento de nuevas iniciativas territoriales, como Centro Pyme en tu Barrio, desarrollada junto a la Comisión Vecinal del barrio Baltasar Brum, y Centro Pyme en tu Pueblo, en articulación con los municipios de Colonia Lavalleja, San Antonio y Belén, ampliando la llegada del programa a distintos puntos del departamento .

El informe también subraya el trabajo articulado con instituciones y el sector productivo. En conjunto con la Sociedad de Fomento Rural de Salto, Frutura Uruguay, MGAP e INEFOP, se ejecutó el primer programa de profesionalización de la gestión empresarial para empresas citrícolas, marcando un antecedente relevante para el sector .

En el área emprendedora, durante 2025 se desarrolló la cuarta edición del Programa de Apoyo Integral a Emprendedores, con la participación de 65 emprendedores, brindando herramientas para validar ideas de negocio y ordenar la gestión de los proyectos . A esto se sumó el lanzamiento del primer programa de capacitación y asesoramiento en Gestión y Dirección de Empresas Familiares, del que participaron 25 empresas familiares, en coordinación con el Centro de Empresas Familiares .

Otro aspecto destacado fue el acompañamiento al acceso de cinco nuevas empresas locales al Programa de Adecuación Tecnológica de ANDE, facilitando inversiones destinadas a mejorar la productividad y la competitividad. Además, junto a la Sociedad de Fomento Rural de Salto, se co-diseñaron dos proyectos asociativos de pymes hortícolas y citrícolas, que resultaron aprobados y comenzarán a ejecutarse en 2026 .

En materia de formación y asistencia técnica, el Centro Pyme realizó 35 instancias de capacitación y talleres y 269 asistencias técnicas, abordando temas clave como formalización, digitalización, finanzas, ventas, importación, empresas familiares y adecuación tecnológica. En paralelo, se acompañaron 132 postulaciones a programas de financiamiento y apoyos nacionales, facilitando la concreción de inversiones y mejoras en los negocios locales .

El balance anual reafirma el compromiso del Centro Pyme y del Centro Comercial e Industrial de Salto con el desarrollo productivo local, la profesionalización de la gestión empresarial y la generación de oportunidades para emprendedores y empresas del departamento, destacando la confianza de quienes eligieron al Centro Pyme como aliado estratégico para crecer y consolidarse en el territorio .

