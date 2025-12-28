Centro Médico: cierra un año muy positivo y recibe al 2026 con nuevos proyectos.

El Centro Médico de Salto cierra un 2025 con logros que fortalecen su compromiso con la salud de la comunidad salteña y de la región. Entre los hitos más destacados se encuentran la apertura del Centro de Radioterapia del Norte y del Centro de Cirugías Transorales de cabeza y cuello, así como la consolidación del Imae Traumatológico CEQART con la realización de cirugías de rodilla, además de cadera. Sobre estos temas, entrevistamos a la Dra. Gabriela Alvarez, presidente de la institución.

¿Cuáles serían los principales logros asistenciales que tuvo Centro Médico este año?

Podríamos que decir que hubo tres logros principales, que los veo como verdaderos hitos, no solo a nivel institucional, sino para la región, porque los tres significan un gran avance en la descentralización asistencial, beneficiando a usuarios de Centro Médico y de otros prestadores privados de salud, y también de ASSE, tanto de Salto como de toda la región.

Uno de ellos fue la concreción del Centro de Cirugías transorales, dedicado principalmente a la realización de cirugías oncológicas de cabeza y cuello, de la esfera otorrino-naringológica. Estas cirugías se realizan con tecnología láser de última generación y se financian a través del Fondo Nacional de Recursos. Es el único Centro de estas características que funciona en el interior del país, y lo viene haciendo con muy buenos resultados.

Otro hito es la consolidación de nuestro IMAE Traumatológico CEQART, que funciona en nuestro Centro de Agudos. El mismo había comenzado a funcionar a fines del 2024 con la realización de cirugías de prótesis de cadera, y este año comenzamos a realizar cirugías de prótesis de rodilla, con excelentes resultados y muy buenas valoraciones de los usuarios. Esto ha permitido acortar los tiempos de espera para la realización de estas cirugías, que antes se realizaban en Montevideo. Es algo histórico también, porque la cirugía de rodilla no se había realizado antes en el interior y esto nos también nos llena de orgullo.

Por otro lado, este año inauguramos junto a COMEPA de Paysandú y GREMEDA de Artigas el Centro de Radioterapia del Norte, siendo la primera vez que tres mutualistas de la región norte del país se unen para llevar adelante un proyecto de estas características. Para la apertura de este Centro que funciona en calle 19 de abril, al fondo del Sanatorio Uruguay, tuvimos que hacer una reforma en sus instalaciones y construir un nuevo búnker para alojar al nuevo equipo: un Acelerador lineal Halcyon Elite de Varian modelo 2025 de última generación. Este equipo ofrece a los pacientes oncológicos que requieren de radioterapia tratamientos más efectivos, más breves y seguros, que reducen significativamente los efectos secundarios. Por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que antiguamente le llevaba cinco semanas un tratamiento de radioterapia hoy le lleva una semana, o un paciente de cáncer de próstata que antes le llevaba ocho semanas hoy lo realiza en tres, con excelentes resultados y un impacto real en la calidad de vida de estos pacientes.

¿Estos logros han significado una gran inversión económica?

Sin duda, para llevar adelante este tipo de proyectos se requiere una gran inversión en infraestructura física, en tecnología y en la contratación y formación de los recursos humanos que los estarán llevando adelante. Y en eso me quisiera detener, en la calidad de nuestro personal, de las personas que hacen posible que Centro Médico sea hoy un polo asistencial de referencia en la salud del país. Hoy tenemos más de 1.200 funcionarios, y en este 2025 hemos realizado sólo en el Ateneo de nuestro Centro de Agudos más de 24 jornadas académicas formativas para nuestro personal, más allá de otras tantas en las que han participado en otros lados, lo que confirma el gran compromiso que tenemos con la formación continua. En esa línea este año ampliamos nuestro programa de médicos residentes, para tener más residentes formándose en nuestra institución en especialidades como cardiología, ginecología, internistas, entre otras.

¿Qué proyectos tienen para el próximo año?

Continuaremos trabajando en el fortalecimiento del primer nivel de atención, re posicionando la figura del médico de cabecera, para dar continuidad al proceso asistencial del usuario a lo largo de su vida. Esto nos permite trabajar fuertemente en prevención y en promoción de salud, algo que también hicimos mucho este año y que lo continuaremos en el próximo, participando activamente con la comunidad salteña y en la ruralidad de nuestro departamento. En este sentido venimos trabajando muy alineados con el Director Departamental de Salud, no solo en temas de prevención como en su momento fue el dengue, ahora lo es el sarampión, sino también en actividades que hicimos en conjunto como el Octubre Rosa o en la ruralidad con temas de promoción de salud mental. A nivel de proyectos esperamos avanzar con la obras de ampliación en nuestro Centro de Agudos, que viene creciendo en lo que a prestación de servicios se refiere. Actualmente contamos con tres blocks quirúrgicos funcionando, en donde este año se realizaron 1.400 cirugías. Esto nos confirma la necesidad de empezar la obra de lo que llamamos el cuarto módulo, que es algo que estaba pendiente. También trabajaremos con mejoras en nuestro Laboratorio clínico y realizaremos otras reformas edilicias en el área más antigua del Policlínico de Adultos, que surgen a partir de sugerencias de los usuarios relevadas en la Encuesta de Satisfacción que llevamos adelante este año.

¿Algún mensaje final que quiera darnos?

Quisiera agradecer en primer lugar a nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser y el objetivo de nuestro trabajo. Agradecerles y hacerles saber nuestro gran compromiso de mejorar y de poder atender sus necesidades de la mejor manera. Agradecer también a nuestro personal, que son los que hacen posible llevar adelante una institución como ésta, cuyo trabajo muchas veces es silencioso y no se ve, pero nosotros lo conocemos y valoramos mucho. En mi nombre y en el de mis compañeros del Consejo Directivo y de la Dirección Técnica Médica de Centro Médico, les hago llegar un saludo en estas fiestas, y el mensaje que hemos dado en nuestro saludo institucional de que cuenten con nuestro renovado compromiso de cuidar su salud en el próximo año.

