Uruguay y Brasil firman acuerdo para crear un Centro binacional de investigación en Ciencias de la Vida

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) informó que este miércoles 28 de enero, a las 10:45 horas, se firmará en Torre Ejecutiva un Memorando de Entendimiento para la creación del Centro Brasil–Uruguay de Investigación e Innovación en Ciencias de la Vida, una iniciativa orientada a profundizar la cooperación científica entre ambos países.

Según el comunicado oficial del MEC, el acuerdo es resultado de un trabajo conjunto entre el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil (MCTI) y el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM). El objetivo central es establecer un mecanismo bilateral de cooperación basado en principios de igualdad y beneficio mutuo.

Del acto participarán autoridades de ambos gobiernos y de las instituciones científicas involucradas, entre ellas el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la subsecretaria Gabriela Verde; la ministra brasileña de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Barbosa de Oliveira Santos; la presidenta del IIBCE, Silvia Olivera; y el director general del CNPEM, Antônio José Roque da Silva.

El MEC señaló que la creación del Centro binacional surge del diálogo entre el presidente Yamandú Orsi y su par brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva, y busca consolidar a la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo sostenible y del bienestar social en ambos países.

El Memorando prevé el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, actividades de formación y capacitación de recursos humanos, así como el intercambio técnico entre científicos y estudiantes. También se promoverá la organización de cursos, talleres, seminarios y simposios, además del uso compartido de infraestructura científica y la presentación conjunta de proyectos ante organismos de financiación nacionales e internacionales.

En cuanto a su estructura de funcionamiento, el acuerdo establece que el Centro Brasil–Uruguay contará con una gobernanza binacional, integrada por un director o directora binacional, dos directores nacionales y representantes de las instituciones firmantes, que conformarán un Comité Binacional encargado de orientar y tomar decisiones estratégicas.

Desde el Ministerio de Educación y Cultura se subrayó que este entendimiento reafirma el valor estratégico de la cooperación científica bilateral y consolida una agenda común en materia de investigación e innovación, con impacto directo en el desarrollo productivo y social de Uruguay y Brasil.

