Central Hortícola del Norte: 60 puestos y apertura cercana

La Central Hortícola del Norte avanza hacia su apertura tras Semana de Turismo, con 60 puestos asignados y medidas para facilitar la instalación de operadores.

La Central Hortícola del Norte avanza hacia su apertura con 60 puestos ya asignados

La Central Hortícola del Norte (CHN) entra en una etapa decisiva rumbo a su puesta en funcionamiento, prevista para después del asueto de Semana de Turismo, luego de un proceso de coordinación entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional orientado a consolidar acuerdos con productores y operadores del sector.

Desde la asunción del intendente Carlos Albisu, el Gobierno de Salto designó como delegado al Cr. Martín de Abreu, quien trabajó de forma coordinada con el delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Mijail Pastorino. Durante más de ocho meses se desarrolló una agenda conjunta que incluyó reuniones con operadores, productores y representantes de nueve gremiales hortofrutícolas del departamento, además de actores vinculados al actual Mercado Regional.

- espacio publicitario -

Ese proceso de diálogo y planificación permitió fortalecer la confianza en el proyecto y avanzar en resultados concretos. Actualmente, ya son 60 los puestos asignados y seleccionados por los propios operadores, lo que marca un paso sustancial hacia la apertura definitiva del espacio.

El trabajo articulado entre los delegados departamental y nacional, con presencia en todas las instancias y una comunicación unificada, buscó consolidar el mensaje de que la Central Hortícola del Norte es un proyecto estratégico tanto para el departamento como para el país, con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo y comercial de Salto.

Medidas para facilitar la transición

Entre las decisiones adoptadas para acompañar el traslado y la instalación de los operadores, se resolvió que el ingreso a la CHN no tendrá costo inicial. Además, se otorgará un año de gracia sin cobro de alquiler para los puestos.

Asimismo, se establecerán gastos comunes accesibles, en niveles similares a los que actualmente abonan los operadores del Mercado Regional de calle Diego Lamas. A esto se suma el compromiso de la Intendencia de acompañar el mantenimiento del predio durante el primer año de funcionamiento.

En respaldo directo al sector productivo, cada gremial hortofrutícola del departamento contará con un puesto gratuito de carácter indefinido, buscando fortalecer su presencia institucional dentro de la nueva central.

Ubicación estratégica y proyección

La Central Hortícola del Norte se ubica en una zona de crecimiento sostenido, próxima al barrio Nuevo Uruguay y cada vez más integrada al tejido urbano de la ciudad. Esta localización refuerza su proyección estratégica a mediano y largo plazo, en un contexto donde el ordenamiento de la actividad hortofrutícola aparece como uno de los ejes de desarrollo productivo para Salto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bagb