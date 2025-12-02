Ceibal Sub 17 en Femenino: La costumbre campeona

Se jugó la tercera fecha del campeonato salteño de fútbol femenino sub 17 y fue empate de Ceibal 1 gol Mia Fernández Universitario 1. Con este resultado las dirigidas por Alfredo Javier Viera obtienen el Torneo Clausura y acumulado. De lo que no hay dudas: el notable y saliente protagonismo de Ceibal en el Fútbol Femenino, mientras el DT de la certera orientación, acumula un tiempo más a favor de su reinado individual. Desde el delegado JAVIER DA COL a EL PUEBLO, este registro gráfico para compartir. En la hora de la consagración, las copas ganadas no son un detalle menor.

Peligro de permanencia: Salto FC perdió en 4 de 5 categorías

La nueva fecha que pasó en el Campeonato Uruguayo de categoría Juveniles, con Salto perdiendo en cuatro de las cinco categorías que enfrentó a Defensor Sporting. La décimo sexta del Campeonato Clausura. Descienden los últimos cuatro, tres ya descendieron. Deportivo Maldonado o Salto Fútbol Club: uno se queda y el otro se va. Es la duda.

🏆 Resultados por categoría – Salto Fútbol Club vs Defensor Sporting

Categoría Resultado Sub 19 Defensor Sporting 1 – 0 Salto FC Sub 17 Defensor Sporting 3 – 0 Salto FC Sub 16 Defensor Sporting 3 – 0 Salto FC Sub 15 Defensor Sporting 5 – 0 Salto FC Sub 14 Salto FC 1 – 0 Defensor Sporting

📊 Tabla Global

Posición* Equipo Puntos 1 Nacional (campeón) 409 2 Defensor Sporting 342 2 Peñarol 342 4 MC Torque 301 5 Boston River 295 6 Liverpool 255 7 Danubio 243 8 River Plate 241 9 Wanderers 240 10 Paysandú FC 222 11 Racing 220 12 Rentistas 219 13 Albion 214 14 Deportivo Maldonado 181 15 Salto FC 166 16 Progreso (descendido) 139 17 Fénix (descendido) 127 18 Atenas (descendido) 21

Los «tricos-números» de este Nacional en tiempo de campeón

Con sufrimiento, con múltiples vaivenes futbolísticos a lo largo de la temporada, pero con merecimiento, Nacional se consagró campeón uruguayo tras vencer por 1:0 a Peñarol en la segunda y definitoria final. Después de haber sido dirigido por cuatro entrenadores, Martin Lasarte, Martín Ligüera (un partido) Pablo Peirano y Jadson Viera, de haber sido sancionado con tres puntos por los incidentes registrados en el clásico por el Intermedio y después de un año con más reproches y cuestionamientos que halagos por parte de sus propios hinchas, Nacional, se consolidó como el mejor equipo uruguayo a lo largo del año. Y los números no mienten. Tenfield. com, apeló a un repaso de la campaña que lo llevó a conquistar el título reciente de campeón uruguayo.

LOS NÚMEROS EN LA TABLA ANUAL

Rendimiento General

Ítem Valor Partidos jugados 37 Partidos ganados 24 Partidos empatados 10 Partidos perdidos 3 Puntos conseguidos 79 (31 Apertura – 21 Intermedio – 27 Clausura) Sanción -3 puntos en Clausura y en la Tabla Anual

Finales

Ítem Valor Partidos jugados 2 Partidos ganados 1 Partidos empatados 1

Goles

Concepto Total Goles a favor (incluye finales) 79 Goles en contra (incluye finales) 35 Diferencia de goles +44

En la hora de los 79 goles

Nicolás López 21, Maximiliano Gómez 12, Gonzalo Petit 6, Lucas Villalba 4, Jeremía Recoba 4, Rómulo Otero 4, Luciano Boggio 3, Diego Herazo 3, Juan Cruz De Los Santos 3, Gabriel Báez 3, Bruno Arady 2, Julián Millán 2, Eduardo Vargas 2, Christian Oliva 2, Christian Ébere 2, Nicolás Rodríguez 1, Exequiel Mereles 1, Emiliano Ancheta 1, Lucas Morales 1, Sebastián Coates 1, Gonzalo Carneiro 1.

50 veces 50

Nacional, celebra la conquista de Campeonato Uruguayo, número 50 en un año que se tornó inolvidable. El primero fue en 1902. Además, es el más ganador del presente siglo en el fútbol uruguayo, trece en total: 2001, 2002, 2005, 2005/2006, 2008/09, 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 2016, 2019, 2020, 2022 y 2025. Nacional, sumó otro título a su glorioso palmarés: el número 168. Ya son 146 en el fútbol uruguayo y 22 a nivel continental y mundial. En el caso de Jadson Viera, vino, vio y venció. Asumió el 29 de octubre y apenas 32 días, se consagró campeón uruguayo, sumando su primer gran título a su palmarés de entrenador.

Buena, Bava

Jorge Bava, coronó un año a todo título. Campeón en Colombia y también en Paraguay. De la mano del entrenador compatriota, Cerro Porteño conquistó el Torneo Clausura paraguayo, cortando una larga racha negativa de cuatro años sin títulos. Tomó la conducción de los azulgranas guaraníes el pasado 29 de setiembre y desde su asunción su equipo se mantiene invicto. La campaña indica que sumó cinco triunfos y tres empates. En el primer semestre del año, dirigiendo a Independiente Santa Fe de Bogotá, obtuvo el Torneo Apertura colombiano.

