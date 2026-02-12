CEIBAL impulsa Campus del Sur en Montevideo

Unos 2.000 docentes participan en Campus del Sur de CEIBAL en Montevideo, con talleres sobre innovación, IA, ciudadanía digital y formación docente.



Montevideo es sede esta semana de una nueva edición de Campus del Sur, la propuesta de formación docente impulsada por CEIBAL, que se desarrolla hasta el jueves 12 de febrero en distintas locaciones del centro de la capital.

Unos 2.000 docentes participan en más de 60 talleres, conferencias y actividades —presenciales y virtuales— organizadas en torno a cinco grandes ejes: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología; ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación.

Apertura y enfoque estratégico

Durante la jornada inaugural, la presidenta de CEIBAL, Fiorella Haim, destacó la alta convocatoria y subrayó la importancia de estos espacios al inicio del año lectivo. “Prepararnos de la mejor manera es clave para acompañar a los chiquilines y chiquilinas que van a construir el Uruguay que queremos”, afirmó.

La actividad contó también con la presencia del director nacional de Educación, Gabriel Quirici, y de la consejera del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Elbia Pereira.

Quirici remarcó la tradición del país en materia educativa y la necesidad de actualizar las propuestas formativas. “Es fundamental que las personas puedan acceder a propuestas que les permitan proyectar experiencias significativas y creativas”, sostuvo.

Por su parte, Pereira puso el foco en la centralidad del rol docente en un contexto de cambios acelerados: “Enseñar exige mucho más que dominar contenidos. El rol docente se vuelve más complejo, más desafiante y, sobre todo, más estratégico”.

De Escuela de Verano a Campus

En su octava edición, la propuesta adopta formalmente la denominación Campus, ampliando su alcance territorial. Hasta el año pasado se realizaba bajo el nombre de Escuela de Verano. Para 2026, están previstas instancias descentralizadas en distintos departamentos, luego de las ediciones ya realizadas en Florida y Paysandú en 2025.

El cambio de formato apunta a consolidar una red de formación continua que trascienda la capital y fortalezca la actualización profesional en todo el país.

Inteligencia artificial y nuevos escenarios educativos

La conferencia inaugural, disponible en el canal de YouTube de CEIBAL, reunió a tres referentes del ámbito educativo hispanohablante: Axel Rivas, Carlos Magro y Rebeca Anijovich.

El panel abordó desafíos actuales como la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el aula, el desarrollo de competencias digitales, la evaluación y los nuevos entornos de aprendizaje.

Consultado sobre el uso de celulares en las escuelas, Magro planteó que la discusión ya no debería centrarse en la prohibición o habilitación, sino en el sentido pedagógico: “La pregunta ya no es ‘sí o no’. Deberíamos preguntarnos en qué momento usar tecnologías, qué tecnologías y para qué las estamos eligiendo”.

También hizo referencia a las diferencias entre la lectura en papel y en pantalla, subrayando que cada soporte promueve habilidades distintas y que el docente debe comprender esas características para tomar decisiones didácticas informadas.

En cuanto a la IA, Anijovich remarcó que su impacto depende del diseño pedagógico. “Si quiero ofrecer recursos nuevos a mis estudiantes, le puedo pedir a la IA algunas sugerencias, pero siempre debo chequear. En definitiva, la decisión siempre es mía”, señaló.

En la misma línea, Rivas sostuvo que es necesario “traer la IA al aula” con una mirada intencional y estratégica. Consideró clave generar instancias de intercambio sobre el uso de estas herramientas y avanzar en la identificación de aquellas que mejor potencien cada aprendizaje.

Formación continua como política sostenida

Para CEIBAL, el desarrollo profesional docente es un eje central de su estrategia. Además de Campus del Sur, la institución ofrece cursos y postítulos gratuitos en distintas áreas. Solo en 2025, más de 22.300 personas participaron en propuestas formativas.

Con esta nueva edición en Montevideo, la organización refuerza su apuesta por la actualización pedagógica y tecnológica, en un escenario donde la inteligencia artificial y las competencias digitales ya forman parte de la agenda educativa cotidiana.

