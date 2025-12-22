CEDU reunió al comercio del interior y proyecta el rumbo de las PYMES

- espacio publicitario -

CEDU reunió a centros comerciales del interior, con liderazgo salteño, para fortalecer a las PYMES y reclamar reglas claras ante nuevas formas de competencia.

La Confederación Empresarial del Uruguay, Confederación Empresarial del Uruguay, llevó adelante un nuevo Encuentro de Presidentes y Directivos de Asociaciones y Centros Comerciales del interior del país, una instancia que volvió a poner en el centro del debate el presente y el futuro de las pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional.

El encuentro se planteó como un espacio de intercambio y articulación institucional, orientado a fortalecer el entramado productivo del interior, poniendo en valor el trabajo sostenido que viene desarrollando la Confederación en la construcción de alianzas estratégicas y vínculos con distintos organismos del Estado. Desde CEDU se destacó la importancia de mantener una agenda de diálogo permanente con ministros y autoridades nacionales, con una mirada propositiva y una visión país que contemple las realidades territoriales.

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el reconocimiento al protagonismo del interior en la conducción gremial. Actualmente, la presidencia de CEDU es ejercida por el Centro Comercial e Industrial de Salto, Centro Comercial e Industrial de Salto, un hecho que reafirma el compromiso de los centros comerciales del interior con una agenda nacional y con la defensa de condiciones equitativas para el desarrollo de las PYMES en todo el país.

Durante el encuentro se realizó un balance del año, valorado como positivo, aunque con la mirada puesta en los desafíos que se aproximan. “Cerramos el año con un balance favorable, pero con la vista puesta en el próximo período. Mantener vínculos proactivos con las autoridades, ser propositivos y actuar con una visión nacional es una de las principales características que nos ha diferenciado como institución”, se expresó desde la organización.

La actividad contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco de la República Oriental del Uruguay, de la Agencia Nacional de Desarrollo, Agencia Nacional de Desarrollo, de INEFOP, INEFOP, además de intendentes departamentales, la Confederación de Cámaras Empresariales y dirigentes empresariales de todo el interior.

En ese marco, el Magíster Nicolás Remedi y Pablo Cortondo presentaron la ponencia “Brechas entre diseño y despliegue de la política pública”, una reflexión que puso el acento en la necesidad de adaptar las políticas de ciencia, tecnología e innovación a las particularidades de cada territorio, evitando soluciones homogéneas que no siempre responden a las realidades locales.

También se destacó la importancia de la Ley de Políticas de Frontera y el rol estratégico del BROU como banco país, especialmente a través de herramientas que han permitido reducir costos de transacción e intereses en los medios de pago electrónicos. En la misma línea, se valoró el papel de ANDE como pilar de apoyo para las PYMES del interior, en particular mediante el fortalecimiento de los Centros PYMES y la presencia de técnicos especializados en los centros comerciales.

No obstante, desde CEDU se remarcó que las PYMES siguen siendo las empresas con menos herramientas efectivas para enfrentar su realidad cotidiana. A ello se suman condiciones de competencia desiguales frente a grandes superficies, plataformas de venta online y nuevos actores internacionales como TEMU, que operan bajo estructuras de costos y niveles de control diferentes.

“Las PYMES no reclamamos más Estado, sino un Estado mejor, que controle a quienes cumplimos y también a quienes compiten de forma desleal. Necesitamos reglas claras y equitativas para poder competir”, fue uno de los mensajes centrales del encuentro.

Finalmente, la Confederación reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo a los Centros Comerciales como espacios genuinos de representación, articulando de forma efectiva con las políticas públicas y promoviendo la modernización como una condición indispensable para la supervivencia y competitividad de las PYMES del interior.

