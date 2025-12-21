CECOED mantiene operativo especial por las intensas lluvias en Salto

- espacio publicitario -

Desde el mediodía del sábado, cuando comenzaron a registrarse precipitaciones intensas en el departamento, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) trabaja de forma ininterrumpida ante un escenario climático complejo que dejó múltiples consecuencias en distintos puntos de la ciudad y el interior.

El coordinador del organismo, Aquiles Mainardi, informó que durante toda la jornada del sábado y hasta la madrugada del domingo se atendieron numerosos llamados vinculados a desbordes de cañadas, puentes crecidos e ingreso de agua en viviendas, con mayor impacto en zonas barriales. En varios de esos casos, la situación se vio agravada por la acumulación de residuos, que generó obstrucciones y posteriores desbordes.

Las tareas se desarrollaron en coordinación con los departamentos de Obras, Servicios Públicos y Recolección del Gobierno de Salto, con el objetivo de dar respuesta a cada una de las emergencias planteadas. Durante la jornada del domingo continuaron los recorridos para atender llamados pendientes y realizar una primera evaluación de los daños registrados.

Mainardi adelantó que, a partir del lunes, se avanzará en una planificación conjunta con el Departamento de Obras, orientada a recorrer nuevamente las zonas afectadas y analizar soluciones de fondo. El propósito es reducir el impacto de futuras inclemencias climáticas y evitar que se repitan situaciones como las vividas en los últimos días.

En el marco de las lluvias también se registraron caídas de árboles, atendidas mediante la articulación con Dirección Nacional de Bomberos y el Ministerio del Interior. Asimismo, se destacó la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para realizar derivaciones y brindar asistencia a las familias que lo requirieron, en un trabajo interinstitucional sostenido.

Desde el CECOED se solicitó comprensión y paciencia a la población ante la gran cantidad de llamados recibidos durante el fin de semana y se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en cercanía con los vecinos, no solo en la emergencia, sino también en acciones preventivas que permitan mitigar el impacto de eventos climáticos similares en el futuro.

