CECOED distribuye más de 2.000 repelentes en centros CAIF de Salto

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) se encuentra llevando adelante la distribución de más de 2.000 repelentes destinados a niños que asisten a centros CAIF de la ciudad de Salto y del interior del departamento, como parte de las acciones de prevención sanitaria que se refuerzan durante la temporada de verano.
En el caso de los centros CAIF del interior del departamento, esta tarea se realiza en coordinación con el Departamento de Descentralización, con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas, especialmente ante el aumento de la presencia de mosquitos propio de esta época del año.
Desde CECOED se recuerda a la población la importancia de continuar adoptando medidas de prevención en los hogares para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Entre las recomendaciones se destacan: dar vuelta recipientes que acumulen agua, tapar tanques y depósitos, mantener limpios patios y desagües, y utilizar mosquiteros, entre otras acciones.
Estas medidas, junto con las acciones coordinadas entre los organismos del Gobierno departamental, resultan fundamentales para reducir riesgos y cuidar la salud de la población.