CECOED coordinó apoyo tras el incendio del Mercado Regional: “Hoy hablamos de pérdidas materiales gracias al gran trabajo de Bomberos”

El incendio que afectó este miércoles al Mercado Regional de Salto movilizó no solo a Bomberos, sino también a todo el sistema departamental de respuesta. Desde el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), su director Aquiles Mainardi destacó la rápida actuación de los equipos y remarcó que, pese a la magnitud del siniestro, no hubo personas lesionadas.

Mainardi señaló que el Comité tomó conocimiento de la situación “aproximadamente entre las 19.30 y 20 horas” y que de inmediato comenzaron a coordinar apoyo logístico desde el gobierno departamental.

“Tratamos de acercarnos enseguida y de ir coordinando algún apoyo desde el gobierno departamental, que es lo que nosotros podemos hacer, siempre en apoyo a Bomberos, que es la institución que sabe del tema. Nosotros tratamos de colaborar, no entorpecer y poner los recursos que sean necesarios”, explicó.

- espacio publicitario -

El jerarca valoró especialmente el trabajo del destacamento local. “Quiero destacar la gran labor de Bomberos. A veces uno ve comentarios con liviandad en redes sociales y la verdad que el trabajo de ayer fue impecable. Sabemos que fue una respuesta muy eficiente que permitió que hoy estemos hablando simplemente de pérdidas materiales”.

En ese sentido, subrayó que las condiciones dentro del mercado favorecían la propagación del fuego. “Hay cajones de madera, envases plásticos, cámaras de frío, materiales de rápida combustión. Además es una zona muy céntrica, con casas linderas. Si el fuego se expandía, hoy estaríamos hablando seguramente de otras cuestiones que no se pueden revertir”.

Durante la mañana de este jueves, equipos del CECOED volvieron al lugar junto a autoridades de Desarrollo Social para trabajar en dos líneas: restablecer la operativa comercial y asistir a las familias afectadas.

“Por un lado, ver cómo reconstruimos la comercialización para que productores y operadores puedan seguir trabajando. Y por otro, cómo asistimos a los changadores y trabajadores que viven del jornal diario y que en estos días se van a ver resentidos”, indicó. También adelantó que se buscará coordinar acciones con el Ministerio de Desarrollo Social.

Sobre el estado del predio, Mainardi fue claro: “Entendemos que las condiciones a nivel edilicio no están dadas para que se pueda seguir operando”. No obstante, recordó que se trata de un espacio privado, por lo que la Intendencia no puede intervenir directamente en obras o reformas, aunque sí mantiene equipos y recursos a disposición.

En una primera evaluación, estimó que “entre ocho y diez empresas y productores lo han perdido todo”, aunque aclaró que aún resta un relevamiento más detallado.

El director del CECOED también confirmó que, al momento del incendio, el mercado estaba cerrado. “Por suerte no había trabajadores. Algunos camiones y herramientas se pudieron sacar, pero las cámaras de frío y la mercadería no”.

Consultado sobre medidas preventivas, reconoció que será necesario trabajar hacia adelante. “Hay cosas para corregir. No es momento de exigir, sino de colaborar, pero en el futuro tendremos que sentarnos y empezar a tener protocolos, sabiendo que tenemos condiciones favorables para que este tipo de eventos se pueda dar. La vida no se vuelve para atrás”.

Finalmente, destacó la presencia del intendente en el lugar y el compromiso de la Intendencia. “El mensaje fue acompañar y buscar soluciones. Hay gente que ha dejado su vida trabajando ahí y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sr39