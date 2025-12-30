35.3 C
CECOED apoyó a Prefectura en rescate de dos personas y un perro en el río Arapey

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) brindó apoyo a Prefectura de Salto en un operativo de rescate de dos personas y un perro que se encontraban varados en la zona de Paso
de la Cadena, sobre Ruta 4. Los afectados, pescadores oriundos de los departamentos de Artigas
y Canelones, sufrieron el vuelco de su embarcación y, si bien resultaron ilesos, permanecieron aislados en el lugar desde el día anterior.


El operativo se desarrolló durante la jornada de este lunes y finalizó próximo a la hora 18. Participaron del mismo el Ministerio del Interior, personal policial de las seccionales 7.ª, 8.ª, 9.ª y 15.ª, Prefectura Nacional Naval y el CECOED. Una vez rescatadas, las personas fueron trasladadas por vía fluvial
hasta Termas del Arapey por funcionarios de Prefectura, donde se les realizó una inspección médico-sanitaria. Posteriormente, quedaron a disposición de sus familiares, quienes se encontraban en camino para retirarlos.
Desde el CECOED se reitera la importancia de extremar las precauciones al momento de navegar y respetar las medidas de seguridad, a fin de evitar situaciones de riesgo.

