CECOED activó un plan preventivo en zonas críticas de Salto ante posibles eventos climáticos

El CECOED comenzó tareas de planificación y prevención en puntos críticos de Salto, coordinando acciones con Obras y Recolección para reducir riesgos ante lluvias intensas.
Tal como había sido anunciado días atrás, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) inició desde el lunes una serie de trabajos orientados a la planificación y la prevención en distintos puntos considerados críticos dentro de la ciudad de Salto. La iniciativa busca anticiparse a posibles inclemencias del tiempo y reducir el impacto que puedan generar fenómenos climáticos adversos, especialmente lluvias intensas.
El coordinador del organismo, Aquiles Mainardi, explicó que las acciones se desarrollan de manera anticipada y con un criterio organizado, poniendo el foco en aquellas zonas que históricamente han presentado mayores niveles de vulnerabilidad. “Desde el lunes pasado empezamos con los trabajos de planificación y prevención en los puntos más críticos de la ciudad, tal como lo habíamos anunciado”, señaló.
Las tareas se llevan adelante de forma coordinada con el Departamento de Obras y el área de Recolección del Gobierno de Salto, reforzando el trabajo interinstitucional. El objetivo central es evitar situaciones que puedan derivar en afectaciones a vecinos, viviendas o a la circulación urbana, minimizando riesgos antes de que se presenten condiciones meteorológicas adversas.
Desde el CECOED indicaron además que se mantiene un monitoreo permanente de la situación climática y que el dispositivo de coordinación continúa activo, con el compromiso de actuar de forma preventiva y cercana, priorizando la seguridad y el bienestar de la población salteña.