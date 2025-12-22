Categoría de mayores y juveniles; Para que en Salto se sepa también: «Todo el dinero que andará en la vuelta»

Los detalles de los aportes de la Organización del Fútbol del Interior, fueron revelados en jornadas pasadas y es del caso remarcar en este informe general que EL PUEBLO remarca. Como para tener en cuenta «todo el dinero que andará en la vuelta», tanto en una categoría como en otra. No está demás conocerse la interna de los movimientos que el organismo rector, con la mira puesta en este caso, en los torneos que comienza a disputarse en enero próximo

💰 Aportes – Categoría Mayores

Concepto Detalle Total ($) Aporte económico inicial $200.000 por sector 7.000.000 Fase Nacional 8 partidos × $75.000 por selección 600.000 Semifinales 4 × $75.000 300.000 Finales 2 × $100.000 200.000 Balones por selección 10 balones por selección 402.000 Balones partidos de local 3 pares por partido (146 pares) 503.000 Aporte por kilómetro recorrido $40 por km 2.240.000

TOTAL CATEGORÍA MAYORES

| $ 11.245.000 |

📋 Desglose – Categoría Mayores

Concepto Total ($) Árbitros – Fase Nacional 541.500 Traslado de árbitros (todo el campeonato) 511.000 Veedores (todo el campeonato – $4.500 c/u) 657.000 Traslado de veedores ($1.500 c/u) 219.000 Aporte de seguridad 5.000 por partido de local – 730.000

💰 Aportes – Categoría Sub 18

Concepto Detalle Total ($) Fase Nacional 8 partidos × $80.000 por selección 640.000 Semifinales 4 × $80.000 320.000 Finales 2 × $100.000 200.000 Balones por selección 10 balones por selección 402.000 Balones partidos de local 3 por partido (146 partidos) 503.000 Aporte por kilómetro recorrido $90 por km 5.040.000

SUBTOTAL SUB 18

| $ 6.602.000 |

📋 Desglose – Categoría Sub 18

Concepto Total ($) Árbitros – Fase Nacional 513.000 Traslado de árbitros (todo el campeonato) 511.000 Veedores (todo el campeonato – $3.000 c/u) 438.000 Traslado de veedores ($1.500 c/u) 219.000 Aporte de seguridad 5.000 por partido de local – 730.000

TOTAL APORTE SUB 18

| $ 8.248.800 |

🔢 APORTE TOTAL GENERAL

Monto total $ 22.116.000





Barracas, el que será de Fabricio Bassa: 2-0

En el Estadio Eduardo Luis Piazze de Dolores, Sportivo Barracas hizo valer la localía y derrotó 2 a 0 a Independiente de Mercedes, con anotaciones de Aquino a los 4 minutos y de Montiel a los 35. El partido sufrió una interrupción de alrededor de quince minutos desde el minuto 14, luego de que el árbitro resultara con un corte tras un choque desafortunado con el jugador Larralde.

El encuentro finalizó con Barracas con nueve futbolistas en cancha e Independiente con diez. La revancha se disputará hoy lunes en el Estadio Luis Köster de Mercedes.

Cabe recordar que a Barracas de Dolores lo tendrá a Fabricio Bassa en la Dirección Técnica. La vuelta del DT oriundo de Maldonado, tras su paso por Ferro Carril de la Liga Salteña, hasta mediados del 2024.

De árbitros se trata: Gonzalo De León el mejor del Interior

El Consejo Técnico Sector Árbitros consideró que Sebastián Montenegro de Tala, Néstor Pereira de Rocha, Crsitian Bouvier de Federación Colonia y Gonzalo De León de Flores fueron los cuatro mejores árbitros de la 21° Copa Nacional de Selecciones. Asimismo el órgano especialista en arbitraje de OFI galardonó al trinitario Gonzalo De León como el mejor árbitro de la Organización del Fútbol del Interior. Si de jueces se trata en la temporada 2026 a nivel de selecciones tanto de mayores como en juveniles, ningún representante de la Liga Salteña de Fútbol, ni en la categoría «A» ni en la categoría «B».

Bella Unión será el rival de Liga Agraria en el debut

Desde el Presidente del Sector, JORGE VEZOLI, la información transmitida a los colegas de CAULA SOLODEPORTES, con respecto a la definición de la serie. El hecho es que BALTASAR BRUM se baja de la disputa de los partidos revancha por lo que BELLA UNIÓN se queda con la clasificación como representante del Sector en la próxima Copa Nacional de Selecciones de OFI. BALTASAR BRUM disputará la Copa B de Selecciones «Copa Desarrollo «. En otro órden se realizarán gestiones para resarcir a Brum los gastos que tuvieron y habrá que ver si se logra también reintegrarle a BELLA UNIÓN el gasto del traslado que a la postre fuera totalmente en vano. Hay que tener en cuenta que la terna de Rivera no asistió al partido pactado para el sábado en Baltasar Brum. Para quienes la integran el argumento fue uno: no se les notificó. Por lo tanto, Bella Unión será el rival de Salto Interior (Liga de las Colonias), en la primera fecha del Campeonato del Litoral.

