Castañuelas y taconeos en la mas rica historia de Salto

La docencia, el escenario y las danzas españolas, hacen de la profesora María Cristina Gaudín, “La Maestra del Duende”, por su doble rol de transmitir y encarnar el misterio del flamenco. Y “La llama flamenca”, porque su arte no solo se baila, se enciende y contagia.

María Cristina Gaudín: 50 años enseñando danzas españolas en Salto y la región

Fundadora de la primera Escuela de Danzas Españolas, Regionales y Flamenco del interior del país, María Cristina Gaudín Peirano ha dedicado más de medio siglo a la formación artística, pedagógica y social a través de la danza. Su trayectoria, profundamente ligada a Salto, trasciende el escenario para convertirse en un legado cultural sostenido en el tiempo.

Profesora, gestora cultural y formadora de generaciones, su nombre está asociado a más de cincuenta años de docencia ininterrumpida, una rareza en tiempos de trayectorias fragmentadas y una referencia ineludible dentro de la cultura del interior del Uruguay.

La “Escuela Cristina Gaudín”, es la primera institución dedicada a la enseñanza sistemática de Danzas Españolas, Regionales y Flamenco, su trabajo ha sido importante en la formación artística, consolidando a Salto como un polo de referencia en esta disciplina.

UNA SÓLIDA FORMACIÓN

Formada inicialmente con la reconocida profesora Chiquitina Alonso Galaraga, Gaudín desarrolló una sólida base académica que luego amplió con estudios en danza clásica, expresión corporal, mimo danza, danza contemporánea, jazz, tango, folklore y metodologías inclusivas como Dance Ability. Esta formación integral se refleja en su enfoque pedagógico, donde el rigor técnico convive con una mirada sensible sobre el cuerpo y la diversidad.

LA ESCUELA BOLERA Y EL FLAMENCO

Especialista en Escuela Bolera y Flamenco, domina dos universos que dialogan entre sí dentro de la danza española. La Bolera, considerada una de las expresiones más complejas por su precisión técnica, uso de castañuelas y herencia académica, encuentra en su enseñanza una transmisión respetuosa de la tradición. El Flamenco, en cambio, aporta la intensidad expresiva, el pulso popular y el vínculo directo con la emoción. En sus clases, ambos lenguajes se integran como partes de una misma identidad cultural.

ENSEÑANDO AQUÍ Y ALLÁ, CON LA DANZA ESPAÑOLA A SUS PIES

“Desde hace mas de 50 años años se dedica a la enseñanza de la danza manera ininterrumpida, desarrollando a la vez una intensa actividad artística bailando en diversas ciudades de Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador y Cuba. Se ha formado junto a eminentes profesores en las especialidades Danzas Clásicas, Danzas Españolas, Expresión Corporal, Mimo Danza, Danza Jazz, Danza Contemporánea, Salsa, Tango y Folclore .

También se ha perfeccionado en la Metodologia «Dance Ability» con el maestro Alito Alessi. Ha sido docente en el are de expresión corporal en Escuelas, Centros Pre es colares, Programas sociales (niños en situación de calle) , CAIF y Verano Solidario. Ha dirigido talleres de formación para docentes en el área Danza Investigación y Creatividad en el Instituto de Formación Rosa Silvestri.

Ha dictado cursos en los liceos en el espacio Curriculum Abierto abordando la temática Expresión Corporal Ha integrado desde hace años de forma honoraria Proyectos para personas en situación de discapacidad , Proyectos de rehabilitación comunitaria y Proyectos de Inserción laboral.

Su tarea docente y artística la llevó a ciudades como Paraná, Concordia, Villaguay, Federación (Entre Ríos Argentina) Mercedes (Corrientes, Argentina) representando a Salto en numerosos encuentros y eventos. Invitada por la Sociedad Española de Socorros Mutuos participa en la 3a. Fiesta del Inmigrante en la Ciudad de Curuzu Cuatia (Corrientes).

En Cuba durante los años 1993 y 1994 desarrolló una intensa actividad tomando clases de Danza Española con prestigiosos profesores y a la vez dictando clases de Flamenco y Danza aplicada al Teatro, participando en la VI Festival «La huella de España» También allí actuó como Maestra de Flamenco en la Compañia «La Colmena», con el Director Carlos Cremada, en el Teatro El Quiñol.

Impartió clases de Danzas Española a los alumnos del primer año de Facultad de Arte Teatral perteneciente al Instituto Superior del Arte En Perú, Bolivia y Ecuador dicta talleres de Expresión Corporal , Danza e Introducción al Flamenco invitada por el Rector Actor Jorge Matheus y toma clases de Técnica Alexander con Ana Thomas de Brasil.

Además es invitada como docente en el XX Curso taller Internacional de Capacitación Docente en Folclore en el Centro universitario de folclore de la Universidad mayor de San Marcos de Lima Crea el grupo flamenco de danza Soleá desde el año 2001 pasando a formar parte del staff de artistas residentes del gran hotel Concordia e integra el Movimiento de Promoción y de apoyo a la cultura salteña”.

TALLERES MUNICIPALES

Desde hace más de tres lustros se desempeña, por concurso, como tallerista del Departamento de Cultura del Gobierno de Salto, dirigiendo además el Elenco Departamental de Danzas Españolas y participando en programas culturales que acercan el arte a distintos lugares.

En 2021, al cumplirse 50 años de su labor docente, alumnas y ex alumnas le rindieron un homenaje que sintetizó el alcance de su legado. Más recientemente, en noviembre de 2025, la gala “Reencuentro” volvió a reunir a varias generaciones formadas bajo su guía, confirmando que su escuela es también una comunidad que se reconoce en el tiempo.

Hoy, cuando apenas despunta el año 2026, seguramente esta inquieta docente, nos sorprenderá, en el correr del año, con alguna actividad relevante, bien a su estilo y patrón artístico.

LA DANZA ESPAÑOLA FLORECE EN SU RAÍZ SALTEÑA

María Cristina Gaudín ha convertido la danza española en un patrimonio vivo de Salto. Su trayectoria no se mide solo en escenarios recorridos o técnicas transmitidas, sino en la constancia de un proyecto cultural sostenido, donde la disciplina, la sensibilidad y el compromiso social siguen marcando el compás de una obra que continúa en movimiento.

