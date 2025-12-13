Casa de los Deportes cerró la temporada de boxeo con una jornada de exhibición y confraternización

- espacio publicitario -

La Casa de los Deportes fue escenario este viernes del cierre de la temporada anual de boxeo, en una jornada que combinó exhibiciones deportivas, encuentro entre familias y una instancia de celebración por el trabajo realizado a lo largo del año. La actividad fue organizada por el Gobierno de Salto, a través de la Coordinación de Deportes, y contó con la participación de niños, niñas, jóvenes y docentes que integran esta propuesta formativa.

Durante la jornada se instaló un ring portátil en la cancha, lo que permitió realizar una exhibición abierta al público, donde los participantes mostraron los avances logrados durante el año. El profesor Carlos Ribero, integrante de la Coordinación de Deportes, destacó el valor de este cierre como instancia de evaluación y visibilización del proceso de enseñanza. Señaló que el crecimiento del boxeo en la Casa de los Deportes es fruto del trabajo sostenido de los docentes, que han logrado acercar a muchos chicos a la disciplina.

Ribero remarcó además el rol social del deporte y el respaldo del Gobierno de Salto a estas iniciativas, subrayando que se trata de espacios fundamentales para la contención, el aprendizaje y la transmisión de valores, especialmente para niños y jóvenes.

El coordinador de Deportes, Dr. Marcelo García da Rosa, valoró el boxeo como una disciplina formativa que convoca a cientos de chiquilines y chiquilinas, promoviendo la convivencia, el respeto y el sentido de pertenencia. Destacó que, más allá de los resultados deportivos, el objetivo central es el crecimiento personal de quienes participan.

La actividad culminó con una cena compartida entre deportistas y familias, reforzando el clima de integración y comunidad. Desde la Coordinación de Deportes se agradeció el compromiso de docentes, participantes y familias, y se extendió la invitación para la próxima temporada, con la expectativa de seguir ampliando esta propuesta que continúa consolidándose en la Casa de los Deportes.

