Casa de Deportes cerró la temporada de voleibol con balance positivo y proyección al verano

- espacio publicitario -

La escuela de voleibol de Casa de Deportes cerró una temporada destacada y anunció continuidad en verano con propuestas de voleibol arena en la costanera.

La escuela de voleibol que funciona en Casa de Deportes culminó su temporada con un balance ampliamente positivo, consolidándose como una de las disciplinas con mayor crecimiento entre niños y adolescentes del departamento. La actividad, impulsada desde la Coordinación de Deportes, volvió a demostrar una fuerte convocatoria y una sostenida proyección a futuro.

Durante el cierre de temporada, el profesor Carlos Ribero destacó el trabajo desarrollado a lo largo del año y el compromiso de los jóvenes que participan de la propuesta. Subrayó que el voleibol es actualmente uno de los deportes con mayor presencia en Casa de Deportes y que, aunque no siempre tenga la visibilidad de otras disciplinas tradicionales, registra un crecimiento constante en interés y participación.

- espacio publicitario -

Ribero valoró especialmente la labor del equipo docente y los logros alcanzados en el plano deportivo, remarcando que los integrantes de la escuela no solo compitieron a nivel departamental, sino que también representaron a Salto en instancias nacionales con muy buenos resultados. Sin embargo, enfatizó que más allá de los trofeos obtenidos, lo fundamental es el proceso formativo, la contención y la actividad física cotidiana que fortalece el desarrollo integral de los jóvenes.

En ese marco, anunció que durante la temporada de verano el voleibol continuará con propuestas en la zona de la costanera, incorporando el voleibol arena como una alternativa recreativa y deportiva, abierta a la participación de la comunidad.

Por su parte, el docente de voleibol de Casa de Deportes, Federico Cincunegui, explicó que el cierre de temporada tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, juego y celebración, donde se compartieron los logros del año y se reconoció el esfuerzo de chicos y chicas que integran la escuela.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte del área de Deportes, destacando especialmente al coordinador Marcelo García da Rosa y a los profesores Matías Piñeiro y Carlos Ribero, señalando que el apoyo institucional fue clave para el desarrollo y la continuidad de las actividades.

Finalmente, se invitó a la población a sumarse a las escuelitas deportivas que funcionarán durante el verano en la costa, reafirmando al voleibol como una herramienta para promover el deporte, la recreación y la integración social en el departamento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/z54c