Carnaval en Termas del Daymán y Arapey

Carnaval en Salto también se vive en Termas del Daymán y Termas del Arapey

El Carnaval de Salto también se traslada este fin de semana largo a los centros termales, donde se espera una intensa agenda de espectáculos musicales y desfiles, sumando color, ritmo y movimiento turístico a dos de los principales atractivos del departamento.

Música y samba en Daymán

En Termas del Daymán, el escenario estará ubicado en el estacionamiento lindero al río, en las afueras del parque termal. La actividad se desarrollará el domingo 15 de febrero, desde las 20 horas, con las actuaciones en vivo de Marcelo Vives, La del 30, Alambra y el cierre a cargo de Wanco.

Además, dentro del predio termal se presentará la campeona de las Escuelas de Samba, Barrio Ceibal, con un espectáculo cargado de música y espíritu carnavalero para disfrutar en familia.

Tres noches de fiesta en Arapey

En Termas del Arapey, los shows musicales se realizarán en el interior del parque termal durante tres jornadas.

El sábado 14 actuarán Ruth, cantante solista; Ale Ferreira y Mi Banda.

El domingo 15 será el turno de Ale Santos, Leandro Sosa y Latin Plena.

El lunes 16 se llevará a cabo el tradicional desfile de las escuelas de samba Tropi Junior y Mulambé, junto a los conjuntos de negros y lubolos Xangó Candombe y Legado Candombero. El cierre final estará a cargo de Wanco.

De esta manera, Salto vive el Carnaval a pleno, integrando todos sus escenarios y potenciando la movida turística con propuestas musicales y culturales en sus centros termales.

