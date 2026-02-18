Carnaval en Termas del Arapey convocó a cientos

Durante tres noches, las Termas del Arapey vibraron con comparsas, samba y shows en vivo, ante cientos de turistas que disfrutaron del Carnaval.





Carnaval en Termas del Arapey: tres noches a pura fiesta en el norte del país

Cientos de turistas disfrutaron, bailaron y vibraron al ritmo del Carnaval en las Termas del Arapey, en un entorno natural que volvió a convertirse en escenario de una de las celebraciones más convocantes del verano en el Norte del país.

Durante tres jornadas consecutivas, el principal centro termal de la región fue epicentro de alegría, color y música. El desfile tradicional regresó con fuerza, copando las calles del complejo y generando una conexión directa con el público, que acompañó masivamente cada propuesta artística.

- espacio publicitario -

Desfile de primer nivel y ritmo sin pausa

El despliegue de las comparsas fue uno de los puntos más altos del evento. Los conjuntos de negros y lubolos Xangó Candombe y Legado Candombero aportaron toda la potencia del candombe, mientras que las escuelas de samba Tropi Junior y Mulambé hicieron bailar a locales y visitantes con su energía desbordante.

El espectáculo continuó sobre el escenario con la presencia de Arasamba, que presentó su show de baterías acompañado por bailarinas, sumando impacto visual y musical a la noche. También dijeron presente Latin Plena, con su propuesta festiva, y el legendario grupo Wanco, que garantizó un cierre a pura música y baile.

Elección de la Reina en un marco colmado

Las actividades comenzaron temprano. Sobre las 17 horas se desarrolló la Elección de la Reina de las Termas del Arapey, en el entorno de la piscina deportiva, totalmente colmada de público. Varias aspirantes participaron del certamen y finalmente la salteña Maite López, de 18 años, fue coronada como nueva soberana.

El evento combinó espectáculo, integración y participación familiar, consolidando al centro termal como uno de los escenarios claves del Carnaval en el Interior.

Apoyo institucional y proyección turística

Todas las actividades de Carnaval en los centros termales contaron con el respaldo del Gobierno de Salto, en una apuesta clara por fortalecer la agenda cultural y potenciar la atracción turística en plena temporada estival.

Durante tres noches, el público vibró, cantó y celebró en un ambiente festivo que dejó momentos inolvidables y reafirmó que el Carnaval también se vive intensamente en el Norte del país, con identidad propia y gran convocatoria.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7vlu