Carnaval de Salto 2026: ya están a la venta las entradas para los desfiles de Escuelas de Samba

Los desfiles se realizarán del viernes 6 al domingo 8 de febrero en la Costanera Norte, con inicio a las 21 horas.

Las Escuelas de Samba de Salto comenzaron a palpitar el Carnaval de Salto 2026, dando a conocer no solo las fechas y el orden de los desfiles, sino también sus lugares de ensayo, invitando al público a acompañar desde ahora el proceso de preparación de una de las fiestas populares más importantes del departamento.

Los desfiles principales se llevarán a cabo los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero, en la Costanera Norte, con inicio a las 21 horas, partiendo desde Costanera Norte y Av. Apolón de Mirbeck.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Redtickets, permitiendo a vecinos y visitantes asegurarse un lugar para vivir a pleno el carnaval del verano.

Orden de los desfiles

El orden de participación fue definido por las propias Escuelas de Samba, en el marco de la Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES).

Viernes 6 de febrero

  • La Estrella
  • Unidos de la Zona Sur
  • Tropi Junior

Sábado 7 de febrero

  • La Estrella
  • Belleza Real
  • Unidos de la Zona Sur
  • Barrio Ceibal
  • Tropi Junior
  • Mulambé

Domingo 8 de febrero

  • Belleza Real
  • Barrio Ceibal
  • Mulambé

Dónde ensaya cada Escuela de Samba

Las escuelas ya se encuentran ensayando en distintos puntos de la ciudad, abiertos al acompañamiento del público:

  • Mulambé: Rincón 2045, barrio Minervine
  • Belleza Real: Plaza Benito de Paula, barrio Salto Nuevo
  • Tropi Junior: Juan Etcheverry esquina Río D’Ouro, barrio Saladero
  • Barrio Ceibal: Plaza Estigarribia, barrio Ceibal
  • Unidos de la Zona Sur: Rodó y Guaraní, Zona Este
  • La Estrella: Cervantes y Cerrito, Club Lazareto

Entradas y apoyo institucional

La venta de entradas ya se encuentra habilitada y desde la organización invitan a no dejar pasar la oportunidad de formar parte de esta celebración. Todos los eventos cuentan con el apoyo del Gobierno de Salto, reafirmando el compromiso institucional con el carnaval y la cultura popular.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/s6mk
