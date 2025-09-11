back to top
Carnaval de Artigas 2026: las nueve escuelas de samba se suman a la organización junto a la Intendencia

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
46
Tiempo de lectura: 1 min.
Diario EL PUEBLO digital
Las nueve escuelas de samba trabajarán junto a la Intendencia en la organización del Carnaval 2026, con apoyo económico y acceso gratuito en parte del desfile.

Por primera vez en la historia del Carnaval de Artigas, la totalidad de las nueve escuelas de samba del departamento participará directamente en la organización del evento junto a la Intendencia. El anuncio se realizó en conferencia de prensa por el intendente Emiliano Soravilla, acompañado por el presidente de la Federación de Escuelas de Samba de Artigas (FEDESA), Oscar Suares.

Aporte económico y accesibilidad al público

La Intendencia confirmó un apoyo económico de 14 millones de pesos, cifra similar a la del año pasado, y subsidiará el costo de las entradas en áreas de libre acceso. Durante los tres días de desfile se garantizará el ingreso gratuito en dos cuadras del recorrido, con el objetivo de acercar la fiesta a toda la población.

Una alianza histórica para el carnaval

Oscar Suares, presidente de FEDESA, subrayó que la unión de las nueve escuelas en la organización es un hecho sin precedentes:

“La participación de todos los integrantes permitirá un mejor desarrollo del carnaval”, afirmó.

Además, adelantó que el próximo sábado comenzarán a trabajar en modificaciones al reglamento y al estatuto de la federación para adecuarlos al nuevo formato de cogestión.

