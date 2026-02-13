Carnaval 2026: Espectáculos de primer nivel en Arapey y Daymán durante el fin de semana largo

Una serie de espectáculos de primer nivel se llevarán a cabo este fin de semana largo de Carnaval en el departamento de Salto, principalmente en los dos centros termales.

Las actividades comenzarán este sábado 14 en las Termas del Arapey, donde habrá escenarios con diversos artistas durante tres jornadas, además del tradicional desfile que se realiza por el camino central del parque termal.

Los espectáculos musicales se desarrollarán en el interior del parque de Arapey durante tres días a puro Carnaval. El sábado 14 de febrero actuarán Ruth (cantante solista), Ale Ferreira y Mi Banda.

- espacio publicitario -

El domingo 15 será el turno de Ale Santos, Leandro Sosa y Latin Plena.

El cierre de esta gran fiesta será el lunes 16, con el tradicional desfile por el camino central del parque termal, que contará con la participación de las escuelas de samba Tropi Junior y Mulambé, los conjuntos de negros y lubolos Xangó Candombe y Legado Candombero. La jornada culminará con la actuación del grupo Wanco en el escenario principal.

Por su parte, en las Termas del Daymán, el domingo 15 se desarrollarán varios espectáculos sobre un escenario ubicado junto al río, en el estacionamiento de la parte trasera del parque termal.

Desde las 20 horas actuarán los grupos Alambra, Marcelo Vives y La del 30, con el gran cierre a cargo de Wanco. La conducción estará a cargo del comunicador y animador Charles Blanché.

Ese mismo día, en el interior del centro termal, desfilará la escuela de samba campeona del Carnaval 2026: “Barrio Ceibal”.

Salto vive el Carnaval 2026 a pleno, y todas las actividades cuentan con el apoyo del Gobierno de Salto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dnr1