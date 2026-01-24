Carlos Negro: Haz lo que yo digo, no lo que yo hago

El siniestro protagonizado por el ministro Carlos Negro, quien circulaba con libreta de conducir vencida, refuerza el reclamo sindical policial y el debate por coherencia, autoridad y ejemplaridad en el mando.

El comunicado difundido por la Unión de Policías de la Guardia Republicana marcó una posición firme y poco habitual en el debate público: cuando la máxima autoridad política de la Policía incumple la ley, no solo se configura una infracción administrativa, sino que se erosiona la autoridad institucional, se debilita el mando y se expone injustamente al personal que a diario debe exigir a la ciudadanía el cumplimiento de las normas. Bajo el concepto de ejemplaridad y responsabilidad en el ejercicio del mando, el sindicato sostuvo que la permanencia del ministro del Interior en el cargo deja a la institución en una situación de descrédito y reclamó, por responsabilidad institucional, que dé un paso al costado.

El pronunciamiento sindical se produjo en el marco de los recientes operativos de control de tránsito impulsados por el propio Ministerio del Interior, con fiscalización estricta de documentación vehicular y libretas de conducir. En ese contexto, la organización fue clara: la Policía no puede exigir lo que su máxima autoridad no cumple.

El siniestro de tránsito y la libreta vencida

El trasfondo del comunicado es el siniestro de tránsito protagonizado por el ministro del Interior, Carlos Negro, el jueves por la tarde en el barrio Cerrito de la Victoria, cuando conducía su vehículo particular. El hecho ocurrió sobre las 18:00 horas en la intersección de León Pérez y Capitán Basilio Araujo, una esquina señalizada con cartel de Pare en la calle por la que circulaba el jerarca.

Según información oficial del Ministerio del Interior y reconstrucciones periodísticas, Negro aminoró la marcha al llegar a la esquina, pero continuó su trayecto, momento en el cual impactó con una motocicleta que circulaba por León Pérez a alta velocidad. El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial, donde se constató que sufrió luxación de rodilla y cadera, aunque se encuentra fuera de peligro.

El siniestro de tránsito que protagonizó el ministro Carlos Negro este jueves quedó registrado por una cámara de videovigilancia.



Más información en 🔗https://t.co/488xqUhNyL pic.twitter.com/9gOcEz3SsI — Subrayado (@Subrayado) January 23, 2026

Tras las actuaciones policiales de rigor, se constató que el ministro tenía la libreta de conducir vencida, por lo que fue multado. La espirometría realizada en el lugar arrojó resultado negativo. En paralelo, se estableció que el motociclista circulaba sin casco y sin libreta de conducir, y permanece internado con una lesión en la cadera.

El procedimiento contó con la intervención de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 14º Turno, a cargo de la fiscal Viviana Maqueira, quien ya dispuso diligencias en la causa.

Vecinos de la zona señalaron que se trata de una esquina peligrosa y reclamaron la colocación de lomadas y la reposición de señalización, incluyendo un cartel de Pare en el sentido contrario de la calle Basilio Araujo. Sin embargo, más allá de las condiciones urbanas o de las responsabilidades compartidas que pueda determinar la Justicia, el episodio adquirió una dimensión política e institucional inevitable.

La ignorancia no exime de responsabilidad

El propio ministro manifestó que no se había percatado de que su libreta de conducir estaba vencida. No obstante, para el sindicato policial, ese argumento resulta insuficiente cuando se trata de quien encabeza políticamente la institución encargada de hacer cumplir la ley. La infracción, sostienen, no se agota en lo administrativo: el verdadero daño es simbólico y se proyecta sobre la autoridad, la credibilidad y la imagen de la Policía ante la ciudadanía.

En un escenario donde los efectivos son enviados a la calle a exigir documentación, aplicar multas y hacer cumplir normas que muchas veces generan tensión con los ciudadanos, la coherencia del mando se vuelve un elemento central. Cuando esa coherencia se rompe en la cúspide, el costo no lo paga solo el jerarca involucrado, sino toda la estructura institucional.

Actuar con responsabilidad y predicar con el ejemplo

El reclamo de la Unión de Policías de la Guardia Republicana no se presenta como una persecución política ni como una lectura penal anticipada del hecho, sino como una advertencia institucional: la ley es igual para todos, pero el ejemplo del mando no es opcional. En ese sentido, el comunicado pone sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria sobre liderazgo, responsabilidad y ética pública.

En definitiva, el siniestro que involucró al ministro Negro expuso una contradicción difícil de soslayar. En momentos en que el propio Ministerio endurece controles y exige cumplimiento estricto de las normas de tránsito, la falta de cumplimiento por parte de su máxima autoridad refuerza el planteo sindical y deja abierta una pregunta de fondo: ¿puede sostenerse la autoridad institucional cuando el ejemplo falla en la cima?

