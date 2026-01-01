Carlos Martín Correa: “Cerramos un año muy bueno, con un mercado activo y perspectivas alentadoras”

Carlos Martín Correa, director de Correa y San Román, realizó un balance positivo del 2025, destacando un año que fue claramente de menos a más, con una demanda firme, buenos valores y un rol cada vez más protagónico de los remates por pantalla en la formación del mercado.

Al analizar el comportamiento del mercado, explicó que el año tuvo similitudes con el anterior, aunque con un resultado superior. “Hubo una apreciación de los valores y una demanda que fue creciendo de forma sostenida. Eso se vio claramente en las pantallas, donde participan distintos actores con facilidades extraordinarias para operar, tanto para quien vende como para quien compra”.

Pantallas y formación de precios

Correa subrayó que las pantallas han ganado un espacio central en el mercado del ganado, no solo por los volúmenes comercializados, sino también por su influencia en la formación de precios. “Muchas veces los valores que se logran en pantalla son difíciles de conseguir en forma particular, pero luego generan un derrame que dinamiza todo el mercado”, explicó.

Si bien se observa una estabilización de valores, indicó que se trata de un ajuste mucho más moderada que en otros ejercicios, típica de la época, en un contexto de mercado firme y sin presión vendedora significativa.

Actividad y próximos remates

La operativa continúa sin pausa. La firma ya trabaja en los remates previstos para el 22 y 23 de enero, y posteriormente en febrero, con el tradicional remate en Agro en Punta desde el Centro de Convenciones de Punta del Este, un evento que vuelve a posicionarse como un hito ganadero a nivel nacional.

“Las últimas pantallas no tuvieron grandes volúmenes, pero se vendieron entre 5.000 y 6.000 vacunos con muy buenos porcentajes de colocación y valores destacados en varias categorías, teniendo en cuenta los kilos de los ganados”, afirmó.

Categorías con mayor demanda

En cuanto a la demanda actual, Correa señaló especial interés por novillos grandes y piezas de cría, particularmente lotes importantes. “Estamos operando muy activamente en forma particular y con muy buenos precios. En piezas de cría hay oportunidades claras para quien tenga ventas programadas”, sostuvo, aclarando que la demanda se extiende a prácticamente todas las categorías.

La excelente primavera y el buen inicio del verano se reflejan en ganados con más kilos y muy buen estado corporal, especialmente en las categorías jóvenes y en los rodeos de cría. “Los campos están muy bien, empastados y con reservas, lo que permite encarar el verano con tranquilidad”, destacó.

Como punto negativo, mencionó el impacto de la garrapata, que obliga a mayores gastos y un manejo más intensivo, especialmente en el norte del país, aunque valoró positivamente las precipitaciones registradas en gran parte del territorio.

Ganado gordo y comienzo de 2026

Respecto al ganado gordo, Correa indicó que los valores se mantienen estables, con referencias en torno a US$ 5 para el novillo y US$ 4,60 – 4,65 para la vaca con cargas ya comprometidas para enero. “Con el reinicio de la actividad de las plantas frigoríficas, entendemos que la demanda seguirá superando a la oferta”, afirmó.

“Terminamos el año con demanda, algo que no siempre ocurre, y eso marca una diferencia importante frente a otros ejercicios”, agregó.

Zafra reproductiva con optimismo

De cara a la zafra de reproductores ovinos, las expectativas también son positivas. En el caso de los carneros Merino, Correa señaló que ya existe entre una demanda anticipada, lo que permite prever una zafra más ágil y firme. “La merinización del rodeo es una realidad y marca el camino productivo”, concluyó.

