Carlos Camy: “Uruguay necesita diálogo y rumbo claro”

El senador Carlos Camy analizó la realidad nacional, defendió la descentralización, el impulso a la citricultura y llamó a priorizar el interés nacional.

Yo estoy convencido que el desarrollo nacional es la suma de todos los desarrollos locales y regionales. Hay que incluirlos a todos, si no, no es nacional. Senador Carlos D. Camy(Partido Nacional)







Carlos D. Camy – Senador Partido Nacional

El Senador Carlos Camy es uno de los principales referentes del Partido Nacional y líderes del sector Alianza Nacional. Hombre del interior, comprometido con la descentralización, la salud, la seguridad y la producción, nos brinda una visión clara de lo que cree es el rumbo que debe seguirse en esos y otros temas del quehacer nacional.

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SU VISITA A SALTO Y EL SECTOR CITRÍCOLA

Para mí es un honor estar en la redacción de este diario legendario, del litoral uruguayo de la Ciudad de Salto. El agradecimiento por permitirme comunicarme con la vecindad del departamento a través del medio.

Me trae la forma en la que entiendo la actividad política. No soy un zafral de esta actividad. Reclamé desde siempre la necesidad de estar cerca de las cosas y de la gente los cinco años.

Primero porque es la forma de tener menos chance de equivocarnos cuando tenemos que tomar decisiones en nuestro caso, en el Senado de la República, en la sanción de leyes que impacta en la vida de todos los ciudadanos. Y que estoy convencido que el mayor acto de responsabilidad es tratar de entender y estar cerca del conocimiento de las cosas que pasan en todos los países. Segundo porque soy del interior de la República, vivo en el interior.

Padecí siempre esa visión de los llamados dirigentes nacionales militando con un sentido zafral, apareciendo cuando hay elecciones, alejando una realidad local y regional de los centros de decisión que siempre vimos lejanos, situados en Montevideo. Yo estoy convencido que el desarrollo nacional, siempre lo he dicho, es la suma de todos los desarrollos locales y regionales. Hay que incluirlos a todos, si no, no es nacional.

Y para eso la materia prima es conocer la realidad. En esta oportunidad para tener reuniones con técnicos del sector citrícola, porque es un tema que desde hace más de una legislatura he seguido de forma particular.

En este presupuesto quinquenal incorporamos, fue nuestra iniciativa y se aprobó un artículo que declara de interés nacional la promoción de la citricultura y encomienda al Poder Ejecutivo un plan nacional concreto para la citricultura. Promoviendo una institucionalidad específica, por entender que esta no está comprendida en lo que es la Junta Nacional de la Granja o la Dirección General de la Granja. La citricultura tiene particularidades que la destacan.

Es un rubro exportador, es un rubro que genera mano de obra en el interior de la República, que capta en parte la mano de obra que requiere o alcanza la población de perfil más vulnerable de la sociedad. Hoy son más de 13.000 hectáreas plantadas, 250.000 toneladas que se exportan, que no solamente exportan a Estados Unidos, donde estamos beneficiados desde el gobierno del doctor Batlle por el arancel cero, sino que aún teniendo Sudáfrica, Chile, Perú, los principales competidores en la producción citrícola, ingresos sin costo arancelario a Europa, aún así la calidad de nuestra producción, el mérito de nuestros productores industriales citrícola hacen que entremos a Europa a pesar de pagarnos 16% en el arancel de la madarina, 6% en limón. El reciente tratado que acabó de aprobar la Unión Europea Mercosur va a ir desgrabando 10% por año hasta eliminar los 10 años esto, por lo cual aumenta las oportunidades para el sector.

A su vez a estas fortalezas les surgen amenazas internas que tienen que ver, por ejemplo, con toda la región, si miramos a Argentina, rodeada de aspectos sanitarios que pueden comprometer ese potencial para el sector. Me preocupa que no haya inversión pública aprobado en el presupuesto quinquenal, para este quinquenio del Gobierno Nacional para respaldar y para acompañar el impulso de desarrollo regional en el norte litoral y en Salto particularmente. No puede ser que no estemos priorizando la inversión que se requiere para combinar los 70 kilómetros casi de vía férrea entre Queguay y Salto para darle continuidad a ese eje de transporte logístico ferroviario que sería Uruguay, Argentina y Paraguay.

Me preocupa que siga sin concluirse la doble vía de 7 kilómetros entre Daymán y Salto capital para dinamizar y aportar a todo este turismo termal que precisamente a nivel nacional es la vanguardia de Salto, como es la producción citrícola también. Entonces, vine a poner el oído a Salto y a hablar con los que saben. Por eso también me reuní dos horas muy auspiciosa con el Intendente Albisu.

Y la semana última de abril, durante tres días, vamos a estar en Salto, afincados, recorriendo también Constitución, Bella Unión, parte de la región. Ahí sí, fundamentalmente vinculado expresamente a emprendimientos productivos.

URUGUAY Y EL MUNDO

No soy un zafral de esta actividad. Reclamé desde siempre la necesidad de estar cerca de las cosas y de la gente los cinco años.

Carlos Camy con Adrian Baez

El Uruguay se abre al mundo, el mundo conoce al Uruguay, pero hace falta políticas de estados concretas en los distintos sectores, en los vastos sectores que conforman la producción nacional.

Con su porte menor en el concepto internacional, porque ha tenido una tradición de una política de estado en las relaciones exteriores. Y creo que la proyección tiene que estribarla en la continuidad de esa política que tiene que ser tratada. ¿Basada en qué? En la defensa del interés nacional.

Creo que arriesgamos las posibilidades cuando nos distraemos y tenemos de visión ideológica el posicionamiento estratégico que tiene que tener el Uruguay. A veces advierto en algunas opiniones o en algunas posiciones que esgrime el gobierno en esta materia, que hay una tentación de juzgar desde la óptica de la ideología, de la visión política del gobierno. Y creo que lo que tiene que primar siempre es el interés nacional, abstrayéndose de eso.

Lo que tiene que primar siempre es el interés nacional, abstrayéndose de la visión ideológica.

Muchos amigos, sin importar el tenor de la visión política. ¿El Uruguay tiene que estar con China? Creo que sí. Hubo algunas voces incluso de nuestro propio partido, de algunos legisladores, cuestionando lo numeroso de la delegación.

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