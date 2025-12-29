Carlos Albisu se reunió con empresarios interesados en invertir en un nuevo shopping en Salto

El intendente de Salto, Carlos Albisu, se reunió este lunes en Montevideo con un grupo de empresarios interesados en concretar una importante inversión en el departamento, vinculada a la posible

instalación de un nuevo shopping.

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos del proyecto, que de concretarse implicaría la generación de nuevos puestos de trabajo para Salto, además del impacto positivo que podría tener en el desarrollo económico y en la oferta turística del departamento.

Albisu destacó la importancia de promover este tipo de instancias de diálogo con el sector privado, señalando que, además de atender el ABC de la gestión departamental —alumbrado, barrido y calles—, la Intendencia continuará impulsando gestiones orientadas a atraer inversiones que contribuyan al crecimiento y al desarrollo de Salto.

El jefe comunal subrayó que la captación de inversiones es una línea estratégica de la gestión, con el objetivo de fortalecer la economía local, generar empleo y ampliar las oportunidades para los salteños.

