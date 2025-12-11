Carlos Albisu participó de la 8.ª Sesión Plenaria del Congreso de Intendentes realizada en Colonia

El Congreso de Intendentes llevó a cabo este jueves su 8.ª Sesión Plenaria en las instalaciones del Centro Cultural Nacional AFE (CCNA), en el departamento de Colonia. La jornada comenzó a las 10:00 horas con la aprobación del Acta de Resolución de la 7.ª Sesión Plenaria y la presentación del informe de la Mesa.
Durante la sesión se recibió en audiencia a la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Lic. Erika Hoffman, quien expuso planes estratégicos orientados al fortalecimiento del sector audiovisual público. Asimismo, participaron representantes de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) junto al Instituto Uruguay XXI, cuyo vicedirector Ejecutivo, Martín Mercado, brindó información sobre acciones de promoción y oportunidades para el desarrollo audiovisual del país.
En el espacio del mediodía se llevó adelante una instancia de sensibilización vinculada a la campaña “Un Trato por el Buen Trato” hacia niños, niñas y adolescentes, reafirmando el compromiso de los gobiernos departamentales con la protección de derechos de la infancia.
La sesión culminó con el tradicional espacio de Asuntos Varios, donde se abordaron temas de interés común para las intendencias.
El intendente de Salto, Carlos Albisu, uno de los vicepresidentes de la Mesa del Congreso, aprovechó la instancia para intercambiar con sus pares de otros departamentos sobre diversos temas de agenda nacional y de gestión departamental.