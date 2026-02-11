Carlos Albisu enviará proyecto para regular taxis y habilitar plataformas de transporte

Albisu enviará a la Junta un proyecto para habilitar plataformas, ampliar chapas de taxi y regular traslados informales en Salto bajo control municipal.

El Gobierno Departamental de Salto resolvió avanzar hacia una reforma integral del sistema de transporte de pasajeros. El intendente Carlos Albisu remitirá a la Junta Departamental un proyecto de decreto que propone regularizar los traslados informales, ampliar el número de chapas de taxi y habilitar plataformas digitales de transporte, en un esquema similar al que ya funciona en otros departamentos del país.

La iniciativa fue presentada en una serie de reuniones encabezadas por el jefe comunal, junto al secretario general Walter Texeira Núñez y el director de Movilidad Urbana, Alberto Subi. Participaron autoridades del Centro Comercial e Industrial de Salto, del Centro Unión de Taximetristas y representantes de la Mesa de la Junta Departamental.

Más oferta y fin de la informalidad

El proyecto tiene un doble objetivo: ampliar las opciones de traslado para los usuarios y, al mismo tiempo, terminar con la informalidad en el sector. Desde el Ejecutivo se sostiene que la demanda de movilidad ha crecido y que el sistema actual necesita reglas claras, controles efectivos y mayor diversificación.

Además de habilitar plataformas de transporte —como ya ocurre en Maldonado, Canelones y Montevideo— la propuesta prevé la entrega de nuevas chapas de taxi para fortalecer la oferta tradicional.

La normativa declara el servicio como de “interés público” y otorga a la Intendencia plenas facultades de fiscalización y control, integrando todas las modalidades bajo un mismo marco regulatorio.

Requisitos estrictos para conductores

El texto establece condiciones específicas para quienes aspiren a operar bajo el nuevo régimen. Será obligatorio contar con:

Licencia de conducir profesional Categoría E

Carné de salud vigente

Certificado de buena conducta

Si bien las empresas no podrán fijar horarios rígidos, se establecen límites operativos por razones de seguridad: los conductores no podrán realizar viajes por más de 8 horas continuas ni superar las 12 horas fraccionadas en un mismo día. También deberán cumplir un mínimo de 30 viajes por trimestre para mantener vigente el permiso departamental.

Exigencias para los vehículos

En cuanto a la flota, los vehículos deberán:

Estar empadronados en Salto

Cumplir con normas de seguridad activa y pasiva vigentes

Tener una antigüedad máxima de 7 años si son de combustión interna

El proyecto introduce un incentivo a la movilidad eléctrica, extendiendo el límite de antigüedad hasta los 10 años para este tipo de unidades. Además, se fija una longitud mínima de 3,60 metros, capacidad de baúl de al menos 250 litros y seguro contra todo riesgo, en condiciones similares a las exigidas para el taxi.

Impacto en seguridad y turismo

Desde el Gobierno Departamental se argumenta que la regulación contribuirá a mejorar la seguridad vial, ordenar el mercado y fortalecer la oferta turística del departamento. La formalización de la actividad permitiría, además, establecer estándares homogéneos y mayor trazabilidad en los servicios.

El debate ahora quedará en manos de la Junta Departamental, que deberá analizar el alcance del proyecto y su impacto en un sector históricamente sensible. La discusión no será menor: implica redefinir el equilibrio entre el sistema tradicional de taxis y las nuevas modalidades de transporte mediadas por plataformas digitales.

