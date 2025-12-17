Carlos Albisu anunció que Facundo Marziotte será el nuevo director de Desarrollo Social

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Carlos Albisu, anunció oficialmente que Facundo Marziotte asumirá como nuevo director de Desarrollo Social del Gobierno de Salto, en el marco de una presentación en la que reafirmó los principales ejes de la gestión, centrados en la cercanía con la gente, el trabajo territorial y la sensibilidad social.

En la oportunidad, Albisu estuvo acompañado por el secretario general de la Intendencia, Cr. Walter Texeira Núñez; el responsable del área de Cercanía, Juan Andrés Machiavello; el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), Aquiles Mainardi; y Facundo Marziotte, quien asumirá próximamente la conducción del área de Desarrollo Social.

El jefe comunal destacó que uno de los pilares del proyecto de gobierno es la presencia permanente en el territorio, tanto en la ciudad como en el medio rural, atendiendo de primera mano los problemas y trabajando junto a los vecinos en la búsqueda de soluciones. Señaló además que esta visión se verá reflejada en el organigrama y en las políticas que viene desarrollando la actual administración, que lleva cinco meses de gestión.

Albisu también hizo referencia al fortalecimiento del rol del CECOED, no solo en situaciones de emergencia como inundaciones o incendios, sino también en la atención de urgencias sociales cotidianas que afectan a familias del departamento.

Al anunciar la designación de Marziotte, subrayó la importancia estratégica del área de Desarrollo Social, a la que definió como “el corazón de una intendencia”, y destacó la trayectoria, experiencia y conocimiento del territorio del futuro director, afirmando que se trata de una responsabilidad que requiere cercanía, empatía y compromiso.

En ese marco, el intendente reiteró su agradecimiento a María Eugenia Taruselli por la tarea desarrollada y su compromiso con el gobierno departamental.

Por su parte, Facundo Marziotte agradeció al intendente la confianza y el respaldo, y reafirmó su compromiso de trabajar de forma articulada y cercana con la gente. “El compromiso es estar cerca, recibir a cada salteño, escuchar los problemas y muchas veces encontrar las soluciones en la propia gente que se acerca a la Intendencia”, señaló.

Marziotte destacó además el trabajo en equipo junto al CECOED y las demás áreas del gobierno departamental, subrayando que el objetivo es aportar, gestionar y generar soluciones concretas para que “Salto esté de pie nuevamente”, apostando a un abordaje social integral, territorial y humano.

