Carlos Albisu anunció avances en un proyecto de iluminación que transformará la ciudad

El Gobierno de Salto dio un nuevo paso hacia la modernización de la ciudad al participar de la prueba de un innovador sistema de iluminación pública, que apunta a mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos en distintos barrios del departamento.

La iniciativa prevé la instalación de más de 8.000 puntos de luz, incorporando nuevas columnas y un sistema de cableado moderno, seguro y eficiente, lo que permitirá dejar atrás las antiguas lingas que hoy sostienen muchos focos y que representan un riesgo para la población.

En ese marco, el intendente de Salto, Carlos Albisu, destacó la importancia del proyecto y su impacto a futuro, señalando que “hoy damos un paso importante para Salto, participando de la prueba de un nuevo sistema de iluminación pública que pretende transformar la ciudad”.

Albisu explicó que, de concretarse el proyecto, más de 1.500 cuadras quedarán iluminadas, con zonas que se están definiendo en función de la seguridad y las necesidades de cada barrio. Asimismo, remarcó que el nuevo sistema contará con monitoreo computarizado, lo que permitirá regular la intensidad de la luz según el horario y el tránsito peatonal, optimizando el consumo energético y el funcionamiento del servicio.

Otro aspecto central señalado por el jefe comunal es la sustentabilidad económica y ambiental de la iniciativa, ya que aproximadamente el 50% de la inversión se amortizará a través de los ahorros que generan estas nuevas luminarias, las cuales son limpias, sostenibles y mucho más eficientes.

El intendente agregó que el proyecto apunta a mejorar la seguridad del vecino, fortalecer la seguridad vial y apostar al futuro, destacando además que las luminarias cuentan con una vida útil superior a los 15 años, mientras que la nueva infraestructura eléctrica está diseñada para superar los 40 años de duración.

Finalmente, Albisu expresó que “iluminar Salto es cuidar a su gente, es invertir con responsabilidad y es seguir construyendo una ciudad más segura y moderna para todos”.

