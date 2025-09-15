Capítulo 5 – que lindo es ser Salteño:

En esta oportunidad somos portadores de buenas noticias y con una inmensa alegría mencionamos que salto vuelve a ser noticia a nivel nacional, pero en este caso por una buena. Todos pudimos ver la genialidad de buscar posicionar al departamento en uno de los eventos más grandes del país como lo es la Expo Prado al grito de ”Acá estamos”.

Para hablar de innovación podemos decir que esto fue uno de esos acontecimientos típicos de destacar, quizá de las mejores ideas de los últimos años. Un stand que no solo posiciona a salto, sino que es un paso enorme en el desafío, de dejar atrás viejos fantasmas que sin dudas nos perseguirán un tiempo más. Pero también, marcamos un precedente que sin duda se repetirá y mejorara cada año. Para ir dejando huella a nivel nacional. Porque allí se junta todo, el campo con la ciudad, la tecnología con la tradición, el comercio con la industria. Todo en un mismo lugar.

Pero lo que realmente emociona, no es que sea solo un espacio con carteles o productos. Es mucho más que eso, porque es llevar nuestra identidad, nuestra manera de producir, de trabajar y hasta de hablar. Es mostrar lo que somos con orgullo; un departamento rico en historia, en turismo, en cultura y en oportunidades. Por primera vez en la historia de la Expo le gritamos al resto del país con voz firme “Salto tiene mucho para dar, y queremos que lo conozcan”.

Sin lugar a dudas que esto marca un precedente, un hito en el evento más concurrido del país. Donde los comerciantes locales, esos que la luchan todos los días tendrán la oportunidad de estar presentes y enviar una clara señal de que se quiere estar en la mesa grande.

Por eso, lo importante ahora es que no quede en una experiencia aislada, sino que sea la foto del año como sin dudas lo es. El comienzo de una nueva costumbre para los santeños donde cada edición se tenga un pedacito de salto brillando entre los stands. Donde productores, emprendedores, artistas y hasta estudiantes se animen a mostrar algo de nuestro departamento.

Finalmente este equipo, que llevo adelante esta actividad ha marcado un hito, y más que un hito ha hecho la apuesta. Una apuesta para que salto se deje ver, que abra sus puertas y que de a poco comencemos a marcar la actitud de jugar en grande. Esa misma actitud que necesitamos para crecer. Y sin dudas que con esta pro actividad el intendente de salto y su equipo nos devuelven la esperanza.