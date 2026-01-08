Canasta hortifrutícola: bajas en zapallos y tomates, subas en hojas verdes y hortalizas

El último relevamiento de precios mayoristas en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) mostró un comportamiento dispar en frutas y hortalizas. Mientras productos de alto consumo como zapallo, tomate, melón y pepino registraron descensos, otros rubros esenciales —especialmente hojas verdes, hortalizas de estación y sandía— evidenciaron aumentos. También se destacó el ingreso de nuevas partidas de producción nacional y regional, que podrían incidir en la estabilidad de precios en las próximas semanas.

El último relevamiento de precios mayoristas realizado en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) mostró un escenario mixto para frutas y hortalizas, con descensos en algunos productos clave de la canasta fresca, aumentos en otros rubros de alto consumo y el ingreso de nuevas partidas provenientes de distintas zonas productivas del país y la región.

Entre los productos que registraron descensos en sus valores de referencia, se destacan los zapallos, especialmente el calabacín y el zapallo Kabutiá, ambos de amplia utilización en la cocina diaria. El calabacín de producción nacional se comercializó entre $18 y $28 por kilo, dependiendo del calibre y la categoría, mientras que el zapallo Kabutiá presentó precios que oscilaron entre $15 y $35 por kilo, reflejando una mayor oferta en el mercado. También se observaron bajas en los precios del tomate, uno de los productos más sensibles para el bolsillo, con el tomate redondo ubicándose entre $5 y $35 por kilo, según tamaño y calidad, y el tomate perita entre $15 y $40 por kilo.

En el segmento de frutas, la uva, el melón, el pepino y la chaucha mostraron valores más accesibles respecto a relevamientos anteriores. El melón amarillo nacional se ubicó entre $35 y $55 por kilo, mientras que el melón Galia osciló entre $35 y $45 por kilo. El pepino, por su parte, presentó precios entre $30 y $50 por kilo, dependiendo del calibre, y la chaucha, tanto chata como cilíndrica, se comercializó mayoritariamente entre $100 y $180 por kilo.

Como contrapartida, el informe señala aumentos en una amplia lista de hortalizas, varias de ellas de consumo cotidiano. El morrón rojo, por ejemplo, alcanzó valores de entre $30 y $65 por kilo, mientras que el zapallito se ubicó entre $10 y $30 por kilo, con subas vinculadas a una menor oferta puntual. El zucchini, que venía mostrando valores bajos, registró incrementos y se comercializó entre $30 y $60 por kilo.

También se observaron aumentos en productos de hoja y raíz, como la rúcula, el rabanito, el perejil, la remolacha, el nabo, la acelga y el brócoli. En el caso de la acelga, los precios por docena oscilaron entre $300 y $500, según tamaño y categoría. El brócoli se ubicó entre $500 y $800 la docena, mientras que la rúcula presentó valores de entre $500 y $800 la docena, confirmando una tendencia alcista en los vegetales de hoja verde.

Otros productos que registraron subas fueron la coliflor, con precios de $500 a $800 la docena, la cebolla de verdeo, que alcanzó valores de hasta $1.000 la docena, y la sandía, que si bien sigue siendo una de las frutas más accesibles del verano, mostró incrementos, con precios que oscilaron entre $8 y $17 por kilo, según tamaño.

Como dato relevante del relevamiento, se destacó el ingreso de las primeras partidas de calabacín, manzana y pera de reciente cosecha, provenientes de la zona sur del país, lo que permite prever una mayor estabilidad de precios en las próximas semanas. Las manzanas nacionales, en sus distintas variedades, se ubicaron mayoritariamente entre $60 y $100 por kilo, mientras que las peras importadas presentaron valores superiores, superando en algunos casos los $200 por kilo. También se registró el ingreso de uva Moscatel del litoral norte, con precios de referencia entre $100 y $120 por kilo, marcando el inicio de una nueva zafra regional.

En cuanto a productos básicos, la papa blanca se comercializó entre $18 y $52 por kilo, dependiendo del calibre y la categoría, y la cebolla común mantuvo valores relativamente bajos, con precios que oscilaron entre $10 y $20 por kilo, consolidándose como uno de los rubros más estables del mercado.

El informe incluye además los precios de referencia de huevos de gallina de criadero, donde el cajón de 30 docenas se ubicó entre $2.300 y $3.300, según calibre y color, manteniéndose dentro de los rangos habituales para esta época del año.

Desde la UAM se recuerda que los precios informados corresponden a valores mayoristas reales registrados en las jornadas de relevamiento, y que pueden variar según la calidad, el volumen de oferta y las condiciones particulares de cada transacción. En un contexto marcado por la estacionalidad y la variabilidad climática, el comportamiento de los precios continúa reflejando el delicado equilibrio entre oferta, demanda y costos de producción, con impacto directo en la mesa de los hogares uruguayos.

Principales alzas y bajas de precios

Producto Tendencia Precio de referencia Zapallo Calabacín Baja $18 – $28 por kg Zapallo Kabutiá Baja $15 – $35 por kg Tomate redondo Baja $5 – $35 por kg Tomate perita Baja $15 – $40 por kg Uva (varias variedades) Baja $60 – $120 por kg Melón Baja $35 – $55 por kg Pepino Baja $30 – $50 por kg Chaucha Baja $100 – $180 por kg Morrón rojo Alza $30 – $65 por kg Zapallito Alza $10 – $30 por kg Zucchini Alza $30 – $60 por kg Acelga Alza $300 – $500 la docena Brócoli Alza $500 – $800 la docena Rúcula Alza $500 – $800 la docena Coliflor Alza $500 – $800 la docena Cebolla de verdeo Alza $400 – $1.000 la docena Sandía Alza $8 – $17 por kg

