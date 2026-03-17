Las tres medallas de oro para Salto

Se trata del Campeonato Sudamericano de Atletismo Master – Santiago de Chile. Quien cuenta, no es otra que Mónica Falcioni. «Campeonato Atletismo Master López Testa. Peñarol Campeón por equipos En lo personal tres medallas de Oro en Salto Largo ,Salto triple y Lanz .de Bala.

Record Sudamericano Salto Largo y Trofeo Mejor Marca Técnica. Luisa Luna: Medalla de Bronce Posta 4 x 400 mts ,Récord Nacional Lanz.Martelete ,Récord Nacional Pentatlón de Lanzamientos.

Luis Falcioni : 2 medallas de Plata ,2 medallas de Bronce ,Récord Nacional Lanz. Disco,Record Nacional Pentatlón de Lanzamientos.

Campeonato Atletismo Master López Testa,Pista Parque Batlle -Montevideo .

Luis Falcioni ( Caveco ) 4 medallas de Oro 1 Medalla de Plata ,3 Récords Nacionales en : Martelete ,Lanz. Bala y Disco .

Luisa Luna ( Peñarol ) 3 Medallas de Oro en : Lanz de Disco ,Martelete y Martillo

Salto Fútbol Club rumbo a Paysandú y juega amistoso: cartas sobre la mesa

Salto Fútbol Club cruza el puente Daymán para medirse ante Paysandú Fútbol Club, en un ensayo de exigencia que sirve como termómetro para las realidades opuestas, pero igualmente ambiciosas, de ambos proyectos profesionales.

Para el equipo sanducero, la cita surge como una necesidad inmediata de redención. Tras un debut amargo en la Segunda División Profesional que se saldó con derrota, el elenco local busca ajustar las piezas de un engranaje que mostró fisuras en el inicio del campeonato. El «clásico» de vecinos se presenta como el escenario ideal para recuperar la confianza y aceitar los circuitos futbolísticos ante su público. A Paysandú lo orienta Emiliano Alfaro, el ex futbolista ahora devenido en Director Técnico.

EL HORIZONTE EN LA «C»

En la vereda de enfrente, el «Naranja» salteño llega en pleno proceso de construcción y con una meta entre ceja y ceja: el ascenso en el Torneo de la Divisional C. Bajo la conducción técnica de Matías Rosa, Salto F.C. viene trabajando intensamente en la identidad de juego, apostando a un equipo dinámico que logre plasmar en el campo la ambición de una institución que quiere recuperar terreno en el plano nacional.

Este amistoso representa para Rosa una oportunidad de oro para evaluar el tiempo actual. El objetivo no es solo el resultado, sino la consolidación de un sistema táctico que permita a Salto ser protagonista desde el primer minuto cuando la competencia oficial golpee la puerta.

PARA SABERLO BIEN

-Paysandú F.C. vs. Salto F.C.

-Carácter: Amistoso de preparación.

-Contexto: Paysandú busca recuperarse tras el debut en Segunda; Salto ajusta piezas para la Divisional C bajo el mando de Matías Rosa.

Las cartas están sobre la mesa. Será una jornada de apuntes, de correcciones. De eso se trata.

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La identidad como eje no negociable



Matías Rosa ha llegado con una premisa clara: Salto debe mandar en el campo. Su influencia se nota en la intención de mantener la posesión de la pelota, pero con un propósito vertical. No es el toque lateral inofensivo, sino una circulación que busca romper líneas y generar superioridades numéricas en campo rival.

Una de las huellas dactilares del técnico es la organización. Sus equipos suelen mostrarse compactos, reduciendo los espacios entre líneas para evitar que el rival progrese con comodidad. Sin embargo, esa estructura no es rígida; Rosa ha demostrado capacidad para leer los momentos del partido y ajustar el esquema según la exigencia, como se vio en la preparación para el duelo ante Paysandú.

EL CONVENCIMIENTO DEL PLANTEL

Más allá de lo estratégico, la mayor influencia de Matías Rosa reside en la gestión del grupo. Ha logrado inyectar una mentalidad profesional en un entorno de formación. Los jugadores parecen haber comprado la idea de que cada amistoso y cada entrenamiento es un escalón hacia el objetivo del ascenso. Esa comunión entre el cuerpo técnico y el futbolista es lo que permite que la idea de juego se traduzca en resultados dentro del césped.

Rosa utiliza estos escenarios para «estresar» su sistema: si la idea funciona ante un equipo de nivel superior, el margen de error en la «C» se reduce drásticamente. En los últimos años Salto ha resignado protagonismo, sin perspectiva de avance a la segunda fase. Cuando retornó al esquema de la AUF en el 2021, se aproximóal fin con el mando de Burutarán-Summers. Después la caída. ¿Y mañana qué?

Decide la «B»

Hoy martes para que sesione la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol. Después de la suspensión de la segunda fecha a consecuencia de la resolución de las gremiales de árbitros de no controlar partidos, lo de esta noche implica definir la segunda fecha, de los partidos a las canchas. Pero además, una interrogante que no falta: qué consecuencia tras los hechos de violencia sobre el final del partido que disputaron El Tanque y Deportivo Artigas. Por lo demás, en la fecha de apertura más de mil entradas vendidas. A ese nivel, saludable arranque en la principal divisional de ascenso.

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