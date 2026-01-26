Campeonato Salteño de Fútbol Sala en Femenino

Entraron a jugar….

Paso del Bote y Huracán captados en las notas gráficas, a manera de introducción en el femenino a nivel del Fútbol Sala que impulsa la Liga que preside José Gabriel de los Santos. Ayer domingo con los dos primeros partidos en juego y en el despegue, la victoria de Tigre sobre Huracán por 3 a 1. Al cierre de esta edición de EL PUEBLO, se prolongaba el partido entre Paso del Bote y CAAS. Como siempre, más que aceptable la asistencia, en este caso al Gimnasio de Nacional Fútbol Club. El fútbol Femenino entró a jugar en el Fútbol Sala, tratándose de la segunda edición, después que la primera en el 2025 fuese ganada por Tigre.

Agustín: el que se fue

Agustín Albarracín, viaja con destino a Italia para incorporarse a Cagliari, equipo que milita en la máxima categoría del calcio peninsular. Acuerdo sellado entre Boston River y el club sardo, que adquiere el 50% de la ficha en una cifra de dos millones de euros. El lunes tras superar los exámenes médicos, firmará contrato hasta junio de 2030 y se pondrá a la orden del entrenador Fabio Pisacane. Será compañero del defensor Juan Rodríguez y se estima que podrá integrar el plantel por primera vez frente a Hellas Verona, el próximo sábado 30 por la jornada 23 de la Serie A. El delantero de 20 años, en la pasada temporada en filas del Sastre, completó 33 partidos y anotó 11 goles. Debutó en primera del fútbol uruguayo en junio de 2023, vistiendo la camiseta de Wanderers.

Rogel: el que volvió

Agustín Rogel, surgido en Nacional, selló su retorno al conjunto tricolor luego de buenos pasajes en clubes del exterior. El defensa de 28 años rescindió su contrato con el Hertha de Berlín, donde no estaba teniendo la continuidad deseada, y se suma como una alta de mucha jerarquía para competir por un puesto en la zaga tricolor. El plantel de Nacional se refuerza cada vez más y el club aún no se retira del mercado, donde espera por definir las negociaciones por el lateral izquierdo, Camilo Cándido, y el volante, César Araújo.

Barcelona: el de la punta…

Barcelona venció al Real Oviedo por 3 a 0 como local por la fecha 21 de la Liga de España y lidera con 52 puntos, uno más que Real Madrid y ocho por encima del Atlético de Madrid, que a primera hora doblegó a Mallorca 3 a 0 de local, con José María Goiménedez disputando los 90 minutos. Dani Olmo, Rapinha y Yamal, cantaron los tres goles de Bacelona. Ronaldo Araùjo fue uno más en el banco de espera sin jugar, mientras que en el perdedor, Federico Viñas fue titular y a los 82′ lo subrogó el también uruguayo Thiago Borbas. En Italia, Milan empató 1 a 1 en su visita a Roma y quedó segundo a cinco puntos del Inter. En la fecha que pasó, el puntero Inter había goleado 6 a 2 al Pisa como local para extender la ventaja.

Leo Fernández y esta historia de los penales

El penal que desvió Leo Fernández el pasado miércoles 21 de enero ante Colo Colo (que dio en el vertical) por la Serie Río de La Plata en la tanda de definiciones, volvió a desatar cuestionamientos, conjeturas y polémicas de algunos aficionados contra el futbolista.

A esta historia desde Tenfield.com, es para subrayarla.

2024: Remató 9 y convirtió 7 (dos a Liverpool, dos a Rampla Juniors y uno a Cerro, River Plate, Wanderers). Erró los dos contra Nacional en la definición por penales por la final del Torneo Intermedio.

2025: Remató 7 y convirtió 5 (a Juventud, MC Torque, Liverpool y Defensor Sporting). Erró dos; contra River Plate por el Campeonato Uruguayo (1:1) y frente a Olimpia por Copa Libertadores (0:0).

2026: Remató uno y lo malogró ante Colo Colo en la definición por la Serie Río de La Plata. Total: Leonardo Fernández remató 17 penales en total y anotó 12 desde que viste la camiseta de Peñarol. De los cinco que malogró, dos fueron en tiempo reglamentario y tres en definiciones por tanda de penales.

